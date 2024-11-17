-6 морозу і дощ: синоптики прогнозують раптове погіршення погоди

Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України будуть сильні пориви вітру.

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Прогноз погоди в Україні 18 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україну прийде похолодання

У яких регіонах буде дощ

Де синоптики прогнозують -6

Погода в Україні 18 листопада буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що вже зовсім скоро Україну накриє серйозне похолодання та прийдуть сильні снігопади. Вже 21 листопада в Україну прийде холодне повітря. Може бути навіть налипання мокрого снігу.

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18 листопада буде переважно сухо, лише На Волині та Рівненщині будуть опади. Температура повітря підвищиться до +11 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні 18 листопада / фото: ventusky

Погода 18 листопада

В Україні 18 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом у більшості західних, північних областей та в Криму. На Закарпатті та Прикарпатті буде туман. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, в Криму до 14°. В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +13

За даними meteoprog, 18 листопада в Україні буде місцями дощова погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+13 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря опуститься до 0...+6 градусів.

Прогноз погоди в Україні 18 листопада / фото: meteoprog

Погода 18 листопада у Києві

У Києві 18 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер у цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 18 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

Укргідрометцентр також інформував, що Україну скоро атакує зимова погода.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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