УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну накрила потужна магнітна буря після сильних спалахів на Сонці

Ангеліна Підвисоцька
7 травня 2024, 00:40
62
Потужність цієї сильної магнітної бурі досягла майже восьмибального рівня.
сонце, магнітна буря
В Україну увірвалася дуже сильна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила найсильніша магнітна буря місяця. Вона раптово посилилася і затягується. Про це повідомляє meteoagent.

29 квітня почалася магнітна буря, яка в підсумку стала найсильнішою бурею травня. 30 квітня її потужність раптово посилилася до майже 7-ми балів, а вже 2 травня стала майже 8-бальною.

4 травня потужність геомагнітного шторму почала знижуватися і зупинилася на рівні 6-ти балів. З такою потужністю він протримався цілих три дні. Очікується, що 7 травня сила шторму знизиться до 4-х балів, 9 травня - до 3-х балів, після чого знизиться до мінімуму.

відео дня
магнітна буря
В Україну увірвалася дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 9 спалахів класу Х. Повідомляється, що 5 травня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 90%. Імовірність спалахів класу Х становить 50%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 62 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама

Головне за день

Україну накрила потужна магнітна буря після сильних спалахів на Сонці

Україну накрила потужна магнітна буря після сильних спалахів на Сонці

00:40 Синоптик
Ядерні навчання РФ: у США "проїхались" по маніпуляціях окупантів

Ядерні навчання РФ: у США "проїхались" по маніпуляціях окупантів

23:00 Політика
Україні з літа почнуть постачати F-16: коли чекати на першу і другу партії літаків

Україні з літа почнуть постачати F-16: коли чекати на першу і другу партії літаків

22:50 Україна
Всі головні новини

Популярне

Як обманюють супермаркети з овочами: експерт попередила про хитрий трюк 14607

Як обманюють супермаркети з овочами: експерт попередила про хитрий трюк

Висновок - берегти себе : Катя Осадча потрапила до лікарні 11321

"Висновок - берегти себе": Катя Осадча потрапила до лікарні

Який побутовий предмет перебиває з'єднання Wi-Fi: мало хто про це здогадується 10010

Який побутовий предмет перебиває з'єднання Wi-Fi: мало хто про це здогадується

Лавров висунув умову для мирних переговорів з Україною 8024

Лавров висунув умову для мирних переговорів з Україною

Останні новини

02:05

"Залежності, комплекси та страшні наслідки": Цимбалару розповіла про РХП

00:40

Україну накрила потужна магнітна буря після сильних спалахів на Сонці

00:28

Популярна українська співачка оголосила про третю вагітність

06 травня, понеділок
23:31

Росіяни в жорсткій паніці чекають "масованого удару ЗСУ" по території РФ 7 травня

23:00

Ядерні навчання РФ: у США "проїхались" по маніпуляціях окупантів

Після інавгурації Путін нічого не змінюватиме і продовжить війну в Україні - ОгризкоПісля інавгурації Путін нічого не змінюватиме і продовжить війну в Україні - Огризко
22:55

Alyona Alyona впала на сцені Євробачення-2024 під час фінальної репетиціїВідео

22:53

Зірка "Оппенгеймера" звинуватила режисера-брата Михалкова у знущаннях

22:50

Україні з літа почнуть постачати F-16: коли чекати на першу і другу партії літаків

22:42

"У нього немає вибору": що загрожує Україні після інавгурації Путіна - експерт

Реклама
22:18

Мер Кличко відверто відповів на запитання про стосунки з ексдружиною

21:29

Розкрито радіус ударів ATACMS по Криму: під вогнем опиниться не тільки міст

21:17

Українських водіїв штрафуватимуть через фари: стала відома сума

20:56

Коли можуть ухвалити нові штрафи для уклоністів: у Раді зробили заяву

20:05

"Готуємось": Зеленський розказав подробиці із засідання Ставки

19:55

Буде чим відбивати атаки Росії: Україна поповнила запаси ракет до Patriot

19:31

На Україну налетить скажений шторм: будуть сильні грози, дощі та пориви вітру

19:12

"Нового не спостерігаємо": у ГУР оцінили анонс Путіним "ядерних" навчань

19:11

Чи може Мішель Обама замінити Байдена та що з цього буде?Погляд

18:56

У Росії істерять через наближення термінів передачі Україні F-16: посипалися погрози

18:39

Півмільйонна мобілізація: з'явився несподіваний прогноз щодо призову в армію

Реклама
18:31

РФ погрожує влупити по військових об'єктах Британії

18:25

Як платити за світло вдвічі менше: що потрібно зробити

18:12

"Висновок - берегти себе": Катя Осадча потрапила до лікарні

17:50

У Києві пройшов показ весняної колекції від YS Couture by Yanis Stepanenko новости компании

17:47

Україна не визнає Путіна президентом РФ: у МЗС зробили гучну заяву

17:39

У Криму могли бути атаковані російські "Іскандери": з'явилися знімкиФото

17:20

Міністр Кулеба поділився рідкісним фото зі своєю коханою жінкою

16:50

Скільки можна зберігати варені яйця: як не потрапити в халепу після Великодня

16:45

Вогняне серце у небі над Сумщиною: унікальне відео знищення "Шахеда"Відео

16:44

Штрафи до 1 500 євро: чому в Іспанії не можна будувати замки з піску

16:35

Чемпіон Європи захищав Україну: на фронті загинув знаменитий спортсмен-важкоатлет

16:31

Важливий партнер України раптом "заспівав" про "мир" із Путіним

16:25

Коли і як правильно обрізати лаванду: секрети, які забезпечать рясне цвітіння

15:39

Київстар ТБ транслюватиме "Євробачення-2024" у вільному доступі

15:35

Що не можна робити у Світлий вівторок: 3 заборони, які вбережуть від біди

15:35

Як відбілити старий тюль від сірості та жовтизни: бабусин спосіб, про який забули

15:30

Угорський віце-прем'єр відмовився видавати Києву українських чоловіків

15:29

Справжня сім'я: який зараз вигляд мають діти-актори з фільму "Місіс Даутфайр"

15:26

Урожай можна врятувати: чим полити часник, коли жовтіє листя

14:57

Військовий катер РФ у Криму злетів у повітря: у ГУР розкрили деталі спецоперації

Реклама
14:53

В Україні розпочнуть велике виробництво зброї: Камишін розкрив деталі

14:49

Росіяни націлились на 2 великі міста: Сирський повідомив про важливі рішення

14:24

Багато хто сушив одяг неправильно: де категорично не можна розвішувати речі

14:11

Є передумови: Братчук розповів про розширення "сірої зони" на лівому березі Дніпра

14:09

Тягне як магнітом: експерти назвали найпоширенішу помилку, яка приваблює слимаків

14:02

Ворог атакував ЗСУ у Кринках та намагається захопити острів Нестрига

13:41

РФ обрала нові цілі: у ЗСУ назвали, куди ворог масовано вдарить ракетами

13:18

Написано в Біблії: священник розповів, чи є куріння гріхом - відповідь здивуєВідео

13:15

Тоня Матвієнко зізналася, де зараз і чим займається її старша донька

13:00

Як обманюють супермаркети з овочами: експерт попередила про хитрий трюк

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти