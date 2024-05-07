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Заморозки накриють більшість областей України: синоптик назвала дати

Альона Вороніна
7 травня 2024, 12:04
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Похолодання накриє більшу частину території нашої країни, але в той же час відступлять опади.

Погода, заморозки
Погода в Україні - заморозки накриють більшість областей України/ unsplash.com

Погода в Україні у найближчі дні знову буде із заморозками. Найближчої ночі заморозки ймовірні на півночі та заході нашої держави.

У ніч на четвер, 9 травня, та в ніч на п’ятницю, 10 травня заморозки поширяться на більшу частину території України, окрім південної частини. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

відео дня

Погода в Україні 8 травня

У середу, 8 травня, температура повітря в Україні коливатиметься в межах +13…+18 градусів, на крайньому півдні та на Закарпатті місцями +20…+22 градуси.

"Антициклон із північного заходу Європи відсуває опади з нашої території, тому дощі на півдні та сході затримаються лише найближчої ночі, а вдень 8-го травня та впродовж 9-го травня переважатиме повсюди суха погода", – зазначила синоптик.

Погода в Украине 8 мая
Погода в Україні 8 травня/ meteoprog

Погода в Києві 8 травня

Також синоптик розповіла, якою буде погода у Києві у середу, 8 травня. У Києві в найближчу ніч температура повітря триматиметься на рівні +2…+5 градусів, на околицях міста можливі заморозки. Вдень 8 травня стовпчики термометрів показуватимуть +13…+15 градусів. Дощів не передбачається.

"Свіжа погода протримається до кінця тижня, на Провідну неділю в Україні буде помірно тепло, +15…+20 градусів, 12-го травня переважно без опадів, хіба вдень невеликий дощ пройде місцями в північних областях України", – зазначила Діденко.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що будуть заморозки -4 градуси і грози – Україну накриває холодна погода. У низці областей заморозки вночі та вранці будуть не лише на ґрунті, але місцями також у повітрі до 0…-4 градусів. Синоптик розповів про погоду на тиждень.

Також раніше повідомлялося, що на Україну налетить скажений шторм – будуть сильні грози, дощі та пориви вітру. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України найближчими днями будуть заморозки.

Нагадаємо, Україну накрила потужна магнітна буря після сильних спалахів на Сонці. Потужність цієї сильної магнітної бурі досягла майже восьмибального рівня.

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