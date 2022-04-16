Якою буде погода на Великдень 2022: синоптики дали несподіваний прогноз

Погода в Україні / pixabay

Погода на Великдень 2022 здивує українців потеплінням. Синоптики прогнозують, що ситуація почне змінюватися напередодні свята.

За прогнозом початок Страсного тижня буде холодним. В Україні варто очікувати снігу і дощів.

"Повітря в Україні почне прогріватися, а холод відступати, наприкінці тижня, 22-23 квітня, якраз напередодні Великодня", - повідомила синоптик Наталка Діденко.

У Києві на Великдень прогнозують +15 градусів, без опадів.

За словами Наталки Діденко, передвеликодній тиждень прийде в Україну з холодним повітрям, передбачається +5 +12 градусів, однак у східних областях і на Дніпропетровщині температура повітря буде високою, до +12 +18 градусів.

Читайте також: