Якою буде погода на Великдень 2022: синоптики дали несподіваний прогноз

У Києві на Великдень прогнозують +15 градусів.
Погода на Великдень 2022 здивує українців потеплінням. Синоптики прогнозують, що ситуація почне змінюватися напередодні свята.
За прогнозом початок Страсного тижня буде холодним. В Україні варто очікувати снігу і дощів.
"Повітря в Україні почне прогріватися, а холод відступати, наприкінці тижня, 22-23 квітня, якраз напередодні Великодня", - повідомила синоптик Наталка Діденко.
У Києві на Великдень прогнозують +15 градусів, без опадів.
За словами Наталки Діденко, передвеликодній тиждень прийде в Україну з холодним повітрям, передбачається +5 +12 градусів, однак у східних областях і на Дніпропетровщині температура повітря буде високою, до +12 +18 градусів.
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Автор: Маша Тупченко