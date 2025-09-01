Грози та зливи накривають Україну: у яких областях будуть сильні опади

Погода у Чернігові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +15 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 2 вересня / фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 2 вересня

Де температура повітря підвищиться до +34 градусів

Де будуть лити грозові дощі

Погода в Україні 2 вересня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 2 вересня переважатиме суха та сонячна погода. У східних областях будуть дощі та грози. Також найближчої доби дощі можливі у Черкаській, Полтавській та Миколаївській областях.

Температура повітря підвищиться до 24-28 градусів тепла. На півдні та сході буде найтепліше - 34 градуси тепла. Послаблення спеки та відчутне зниження температури повітря очікується із 7-го вересня.

Прогноз погоди в Україні на 2 вересня / фото: ventusky

Погода 2 вересня

В Україні 2 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у східних, південно-східних та більшості центральних областей. Вночі та вранці у західних областях буде туман. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень 24-29°, на півдні та сході країни до 32°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +34

За даними meteoprog, 2 вересня в Україні буде тепла погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+34 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+25 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 2 вересня / фото: meteoprog

Погода 2 вересня у Києві

У Києві 2 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 13-18°, вдень 24-29°; у Києві вночі 16-18°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Найближчої години і до кінця доби 1 вересня у Києві та області буде гроза. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 2 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

