"Росія зганьбилася": стало відомо, чому Кремль так боявся 9 травня

Реакція російської влади напередодні параду 9 травня у Москві продемонструвала страх Кремля та посилила враження про ослаблення Росії, вказав експерт.

Світ побачив, що Росія більше не є військовою наддержавою

Парад у Москві без техніки продемонстрував слабкість Росії

Парад 9 травня у Москві, який Кремль традиційно використовує для демонстрації сили та могутності Росії, цього року, навпаки, оголив слабкість російської влади. Про це в інтерв’ю Главреду заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Перш за все зверніть увагу, яка була хвиля істерії з боку Держдуми РФ і російського МЗС. Захарова просто билася в конвульсіях, Медведєв активізувався, навіть Лаврова випустили, і він почав "бити копитом" і погрожувати всім навколо. Тобто Росія задіяла весь свій пропагандистський інструментарій, зрештою, навіть Путін почав про це говорити. Тобто ми побачили паніку, в Росії бояться.А як можна підтримувати міф про наддержаву, якщо ця держава настільки масштабно демонструє свій страх?", - вказав він. відео дня

Коваленко заявив, що парад 9 травня у Москві відбувся без військової техніки та без значної кількості гостей. За його словами, російська сторона нібито зверталася до Дональда Трампа з проханням вплинути на ситуацію так, щоб у Москві змогли спокійно провести цей захід, а зрештою з’явилося відповідне рішення з боку президента України.

"Таким чином, все склалося в єдиний пазл, який демонструє, що Росія не є наддержавою. Те, що російська армія давно не є "другою армією світу", всі зрозуміли давно, а тепер стало очевидним і те, що Росія ослаблена", - розповів він.

Аналітик також вважає, що слабкість Росії помічають не лише її опоненти, яких у Кремлі традиційно називають історичними противниками — Велика Британія, Франція та країни Заходу, — а й держави, які вважаються партнерами Москви, зокрема Китай, Північна Корея та Іран.

На думку Коваленка, КНДР може використати ситуацію для підвищення цін на боєприпаси та артилерійське озброєння, яке постачає Росії. Він також стверджує, що Північна Корея вже продає РФ неякісні снаряди за високими цінами, а тепер ціна може зрости ще більше. Аналогічно, за словами Коваленка, може діяти і Китай, який уже підняв вартість товарів подвійного призначення для Росії та потенційно здатен ще більше посилити економічний тиск.

"Слабкість і виснаженість Росії, які вона продемонструвала на параді й напередодні, побачили всі, навіть самі росіяни. Більшість "Z-воєнкорів" говорять про те, наскільки Росія зганьбилася, а Україна зміцнила свої позиції. Адже вийшло так: що б там не сказав Трамп, до якого звертався Путін, рішення про те, чи буде парад чи ні, приймає Україна. Зараз ми в такій позиції, коли можемо диктувати свої умови Росії", - підсумував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна офіційно дала згоду на проведення параду 9 травня на Красній площі в Москві після міжнародних переговорів. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Водночас парад, який Кремль упродовж десятиліть використовував як символ військової сили, цього року став свідченням виснаження російської армії. Про це у своїй статті для The Telegraph написав військовий аналітик Хеміш де Бретон-Гордон, зазначивши, що Москва вже не здатна навіть створити переконливу ілюзію колишньої могутності.

Російський диктатор Володимир Путін під час розмови з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо вперше прокоментував найкоротший в історії парад до Дня перемоги, який відбувся без військової техніки. За словами Путіна, захід нібито пройшов спокійно, гідно та без надмірної мілітаризації.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

