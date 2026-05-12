Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Росія зганьбилася": стало відомо, чому Кремль так боявся 9 травня

Юрій Берендій
12 травня 2026, 21:58
google news Підпишіться
на нас в Google
Реакція російської влади напередодні параду 9 травня у Москві продемонструвала страх Кремля та посилила враження про ослаблення Росії, вказав експерт.
Парад в Москві 9 травня - стало відомо, чому Кремль так боявся Дня перемоги / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Світ побачив, що Росія більше не є військовою наддержавою
  • Парад у Москві без техніки продемонстрував слабкість Росії

Парад 9 травня у Москві, який Кремль традиційно використовує для демонстрації сили та могутності Росії, цього року, навпаки, оголив слабкість російської влади. Про це в інтерв’ю Главреду заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Перш за все зверніть увагу, яка була хвиля істерії з боку Держдуми РФ і російського МЗС. Захарова просто билася в конвульсіях, Медведєв активізувався, навіть Лаврова випустили, і він почав "бити копитом" і погрожувати всім навколо. Тобто Росія задіяла весь свій пропагандистський інструментарій, зрештою, навіть Путін почав про це говорити. Тобто ми побачили паніку, в Росії бояться.А як можна підтримувати міф про наддержаву, якщо ця держава настільки масштабно демонструє свій страх?", - вказав він.

відео дня

Коваленко заявив, що парад 9 травня у Москві відбувся без військової техніки та без значної кількості гостей. За його словами, російська сторона нібито зверталася до Дональда Трампа з проханням вплинути на ситуацію так, щоб у Москві змогли спокійно провести цей захід, а зрештою з’явилося відповідне рішення з боку президента України.

"Таким чином, все склалося в єдиний пазл, який демонструє, що Росія не є наддержавою. Те, що російська армія давно не є "другою армією світу", всі зрозуміли давно, а тепер стало очевидним і те, що Росія ослаблена", - розповів він.

Аналітик також вважає, що слабкість Росії помічають не лише її опоненти, яких у Кремлі традиційно називають історичними противниками — Велика Британія, Франція та країни Заходу, — а й держави, які вважаються партнерами Москви, зокрема Китай, Північна Корея та Іран.

На думку Коваленка, КНДР може використати ситуацію для підвищення цін на боєприпаси та артилерійське озброєння, яке постачає Росії. Він також стверджує, що Північна Корея вже продає РФ неякісні снаряди за високими цінами, а тепер ціна може зрости ще більше. Аналогічно, за словами Коваленка, може діяти і Китай, який уже підняв вартість товарів подвійного призначення для Росії та потенційно здатен ще більше посилити економічний тиск.

"Слабкість і виснаженість Росії, які вона продемонструвала на параді й напередодні, побачили всі, навіть самі росіяни. Більшість "Z-воєнкорів" говорять про те, наскільки Росія зганьбилася, а Україна зміцнила свої позиції. Адже вийшло так: що б там не сказав Трамп, до якого звертався Путін, рішення про те, чи буде парад чи ні, приймає Україна. Зараз ми в такій позиції, коли можемо диктувати свої умови Росії", - підсумував він.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, як зганьбилася Росія цьогорічним парадом 9 травня, а Путін виявив свої страхи:

Парад в Москві 9 травня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна офіційно дала згоду на проведення параду 9 травня на Красній площі в Москві після міжнародних переговорів. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Водночас парад, який Кремль упродовж десятиліть використовував як символ військової сили, цього року став свідченням виснаження російської армії. Про це у своїй статті для The Telegraph написав військовий аналітик Хеміш де Бретон-Гордон, зазначивши, що Москва вже не здатна навіть створити переконливу ілюзію колишньої могутності.

Російський диктатор Володимир Путін під час розмови з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо вперше прокоментував найкоротший в історії парад до Дня перемоги, який відбувся без військової техніки. За словами Путіна, захід нібито пройшов спокійно, гідно та без надмірної мілітаризації.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії війна в Україні парад Парад Перемоги військовий парад Олександр Коваленко парад перемоги в Москві
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готує літаки до вильотів: Ігнат попередив про атаку, що відомо

РФ готує літаки до вильотів: Ігнат попередив про атаку, що відомо

22:39Війна
Євробачення 2026: онлайн-трансляція першого півфіналу

Євробачення 2026: онлайн-трансляція першого півфіналу

22:09Зірки
Росія вдарила по житловому будинку в Кривому Розі: є загиблі та поранені, що відомо

Росія вдарила по житловому будинку в Кривому Розі: є загиблі та поранені, що відомо

20:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Київ та область опинилися під ударом дронів: спалахнули пожежі, є руйнування

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-геймера за 34 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-геймера за 34 с

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Насувається новий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

Рослина для появи дитини: що варто посадити біля дому для поповнення сім'ї

Рослина для появи дитини: що варто посадити біля дому для поповнення сім'ї

Останні новини

22:51

Битва фаворитів Євробачення-2026 у першому півфіналі: як виступили потенційні переможці

22:39

РФ готує літаки до вильотів: Ігнат попередив про атаку, що відомо

22:22

Навіщо на паркани вішали діряві горщики: секрет давньої української традиції

22:15

"Не маю права говорити": LELEKA зробила заяву щодо правил ЄвробаченняВідео

22:09

Євробачення 2026: онлайн-трансляція першого півфіналу

80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов
22:02

Помідори швидше ростимуть і не хворітимуть: яка хитрість з поливом допоможе

21:58

"Росія зганьбилася": стало відомо, чому Кремль так боявся 9 травняВідео

21:56

Коли сіяти диню у 2026 році: названо "щасливі" дати для рясного врожаюВідео

21:45

Україною вирушає масштабний проєкт для дітей та родин "Парк Дивотварин" новини компанії

Реклама
21:32

"Я був шокований": Дантес відреагував на симпатію відомої української актрисиВідео

21:31

Чому не можна сушити телефон у рисі: як популярний міф остаточно знищує гаджет

20:54

Сад буде кишіти кліщами: яку рослину ні в якому разі не можна садити на ділянці

20:36

Не лише впертість: які рідкісні якості роблять Тельців ідеальними партнерами

20:29

Україна втратила видатного діяча сцени: артисту було 75 років

20:17

У Дніпрі обмежать рух електротранспорту: як і коли зміняться маршрути

20:00

Росія вдарила по житловому будинку в Кривому Розі: є загиблі та поранені, що відомо

19:53

РФ готує комбіновану атаку по Україні: названо дату і міста під загрозою

19:53

Часткова мобілізація в Білорусі: в РНБО пояснили заяву Лукашенка

19:36

Три знаки зодіаку отримають унікальний шанс змінити своє життя — хто вони

19:33

Як сказати "собутыльник" українською: відповідь здивує багатьох

Реклама
19:21

Туристка знайшла величезний діамант у парку: вартість каменю вражає

19:16

"Медицина тримається на людях із серцем": Терехов привітав медсестер та медбратів зі святом

19:10

Як Путін готується не до переговорів, а до репресій: Денисенко про сигнали з МосквиПогляд

19:01

Таємні ложі Києва: один документ розкрив, хто реально керував містомВідео

18:59

Українців попередили про небезпеку: які регіони атакує потужний шторм

18:51

Посадка лохини: авторська методика вирощування без траншей та зайвих зусильВідео

18:42

Результат за 3 дні: чим полити огірки та помідори у травні для швидкого росту

18:38

Слово "піжон" вживають помилково - як правильно сказати українськоюВідео

18:33

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні тигреня на стільці за 9 с

18:31

Переговори щодо вступу України до ЄС хочуть відкласти: які дві країни виступили за ідею

18:24

Названо ідеальні країни для людей за датою народження: список здивував

18:07

Великий обласний центр України повністю залишився без води - що сталось

17:55

Лукашенко оголосив мобілізацію в Білорусі і наказав готуватися до війни

17:43

Відбулись пуски ракет: Путін почав погрожувати світу ядерним "Орєшніком" і не тільки

17:37

Меган Маркл може повернутися в кіно: у якому серіалі вона зніметься

17:31

Україна та США близькі до укладення історичної угоди щодо дронів - CBS News

17:15

Люди стривожені: колишня продавчиня розкрила правду про секонд-хендиВідео

16:54

"Пів міста зібралося, машини поставали": рибалка в Умані зловив справжнього гігантаВідео

16:49

В Україні майже на третину впали ціни на популярну ягоду - скільки коштує

16:38

Крадуть зріст і додають кілограми: стилістка назвала небезпечні речі у гардеробіВідео

Реклама
16:33

"Хочу зняти капелюха": син відомого українського актора поповнив лави ЗСУ

16:28

США проведуть розслідування щодо біолабораторій в Україні: що відомо

16:24

70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026": де дивитися півфінали та гранд-фінал

16:11

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

16:00

Євро і долар раптово виросте: новий курс валют на 13 травня

16:00

Щохвилини з’являються нові версії людини: теорія підкорила мережу

15:43

Вже не 22 травня: коли Літній Миколай за новим стилем

15:37

Циклон несе похолодання з дощами на Львівщину: коли різко погіршиться погода

15:30

Меган і Гаррі показали дітей у Діснейленді: як вони виглядають

15:29

"Злякалася": змарнілий Меладзе чесно показав, як виглядає зараз

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиСвяткове менюЛегкі десертиНапої

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти