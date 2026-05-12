"Не маю права говорити": LELEKA зробила заяву щодо правил Євробачення

Христина Трохимчук
12 травня 2026, 22:15
Співачка висловилася щодо обмежень, які конкурс накладає на учасників.
LELEKA — Євробачення 2026
LELEKA — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

  • LELEKA висловилася щодо правил Євробачення
  • Що заборонили співачці

Представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA відверто розповіла про обмеження, які конкурс накладає на виконавців. В інтерв'ю проєкту "Розмова" артистка натякнула, що має дуже обережно висловлюватися на болючі для українців теми.

За словами LELEKA, учасники конкурсу підписують певні документи, зміст яких вона не має права розкривати публічно. Через це їй доводиться дуже обережно говорити з іноземною аудиторією про події в рідній країні. Виконавиця зізналася, що така стриманість дається їй нелегко.

LELEKA на сцені Євробачення 2026
LELEKA на сцені Євробачення 2026 / фото: instagram.com, Євробачення

"Я дуже добре розумію, як треба комунікувати меседжі, важливі для України, і в якій формі. Тому що те, як ми це бачимо іноді зсередини, зовні взагалі так не працює", — висловилася співачка.

Більше того, представниця України вважає, що зобов'язана дотримуватися правил Євробачення, щоб показувати країну як сумлінного та надійного учасника на міжнародній сцені. LELEKA впевнена, що йти всупереч взятим зобов'язанням немає сенсу, адже важливі для українців теми можна порушувати й без гучних заяв.

Євробачення 2026 — LELEKA представлятиме Україну на конкурсі
Євробачення 2026 — LELEKA представить Україну на конкурсі / фото: instagram.com, Євробачення Україна

"Я вважаю, що якщо Україна погоджується на певні правила, якщо ми підписали певний договір, про зміст якого я не маю права говорити, то ми в першу чергу повинні гідно представляти себе і показувати, що ми інтелектуальні, що ми відповідаємо за те, під чим підписалися", — поділилася артистка.

Євробачення 2026 — коли виступатиме Україна

Представниця України LELEKA виступить у другому півфіналі Євробачення 2026, який відбудеться у Відні 14 травня. Якщо співачці вдасться кваліфікуватися до гранд-фіналу, вона вдруге виконає пісню "Ridnym" 16 травня.

LELEKA — перший погляд на виступ для Євробачення 2026:

Біжи, біжи
Leleka, Лелека / інфографіка: Главред

Євробачення 2026 — останні новини:

Раніше Главред повідомляв, що розпочинається перший півфінал Євробачення-2026. Поки глядачі налаштовуються на незабутню музичну пригоду, експерти вже обговорюють список потенційних тріумфаторів вечора.

Також стали відомі поточні ставки букмекерів на Євробачення 2026 і шанси на гучну сенсацію у фіналі 16 травня. Історія конкурсу сповнена прикладів, коли фаворити поступалися місцем "темним конячкам", які завоювали серця глядачів.

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

