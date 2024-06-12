Грозовий циклон посунеться: у яких областях України будуть зливи

Синоптики прогнозують грозові дощі у багатьох областях України. Вже з понеділка повернеться спека.

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Прогноз погоди в Україні на 13 червня / фото: УНИАН

Погода в Україні 13 червня буде місцями грозовою та дощовою. В Україні ще буде вирувати циклон. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 13 червня в Україні очікуються дощі з грозами у багатьох областях України. Вночі ще буде вирувати циклон на території Чернігівської, Сумської та східних областей. Вже з понеділка, 17 червня, в Україну повернеться справжня спека.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Погода 13 червня

В Україні 13 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі з грозами на заході та північному сході. Вітер в цей день буде північно-західний з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура у південно-східній частині вночі 17-22°, вдень 27-32°; на решті території вночі 11-16°, вдень 24-29°, у західних, північних та Вінницькій областях 18-23°; на високогір'ї Карпат вночі 7-12°, вдень 12-17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +15

За даними meteoprog, 13 червня в Україні буде штормова погода. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+32 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+19 градусів.

Погода 13 червня у Києві

У Києві 13 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 18-23°; у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Також синоптик попередив українців про негоду. На вихідних у більшості областей нашої країни, за винятком південно-східної частини, пройдуть дощі з грозами, місцями опади будуть значними. При цьому в окремих місцях можуть бути град і шквалисті пориви вітру до 20 м/с, особливо в денні та вечірні години.

Нагадаємо, в Україну увірвалася нова магнітна буря. Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.

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