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В Україну увірвалася нова магнітна буря: чи буде загроза здоров'ю

Ангеліна Підвисоцька
29 травня 2024, 23:30
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Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.
магнітна буря
Україну накриває нова магнітна буря / фото: ua.depositphotos.com

Україну накриває нова магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Геомагнітна активність почалася 22 травня. Тоді магнітна буря була на рівні 3-х балів. Уже наступного дня її потужність зросла до 5-ти балів. Наступні три дні вона трималася на рівні 4-х балів. Очікувалося, що після цього потужність бурі мала піти на спад, але вона лише посилилася.

27 травня магнітна буря вдарила з новою силою - майже 6 балів. 28 травня геомагнітний шторм раптово впав до 3-х балів, але вже 29 травня він знову зріс до 4-х. Очікується, що 30 травня він опуститься до 3-х балів, після чого знизиться до мінімуму.

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магнітна буря
Україну накриває нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 8 спалахів класу Х2. Повідомляється, що 29 травня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 30%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 77 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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