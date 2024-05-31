Будуть грози, град і шквали до 20 м/с: українців попередили про негоду

На вихідних Україну накриють значні опади, місцями будуть навіть град і дуже сильний вітер.

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Погода в Україні - будуть грози, град і шквали до 20 м/с/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 1 і 2 червня, буде спекотною та нестійкою, з грозовими дощами, місцями градом і посиленням вітру.

На вихідних у більшості областей нашої країни за винятком південно-східної частини, пройдуть дощі з грозами, місцями опади будуть значними. При цьому в окремих місцях можуть бути град і шквалисті пориви вітру до 20 м/с, особливо в денні та вечірні години. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Погода в Україні 1 червня

У західних областях

У західних областях очікується нестійкий характер погоди. Вночі місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень по всьому регіону дощі з грозами, місцями град та шквали, 15-20 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+28.

У північних областях

У північних областях вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30.

У центральних областях

У центральних регіонах без опадів, лише вдень на Черкащині та Кіровоградщині місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +26...+31.

На півдні України

У південних областях та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +27...+32 градусів.

У східних областях

У східній частині України мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +26...+31.

Погода в Україні 1 червня/ meteoprog

Погода в Україні 2 червня

У західних областях

У західних областях вночі місцями очікуються грозові дощі, вдень у більшості областей регіону утримається дощова погода з грозами. Вітер південно-західний, вночі 3-8 м/с, вдень 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +20...+25.

У північних областях

У північній частині України вночі місцями пройдуть невеликі дощі з грозами, вдень по всьому регіону очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали, 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29.

У центральних областях

У центральних областях вночі переважно без опадів. Вдень місцями пройдуть грозові дощі, локально у супроводі граду та шквалів, 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +27...+32.

На півдні України

У південних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +28...+33.

У східних областях

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +28...+33.

Погода в Україні 2 червня/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. У той же час можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Раніше повідомлялося, що в Україні вдарить +32 градуси – синоптик назвала дату сильної спеки. Скоро температура в Україні різко зросте, але також на нас чекають дощі з грозами.

Нагадаємо, в Україну увірвалася нова магнітна буря. Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.

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