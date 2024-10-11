Вдарять заморозки -3 і будуть сильні дощі: які області України накриє похолодання

Через територію України у вихідні буде повільно просуватися холодний фронт, який принесе з собою дощі з грозами і зниження температури повітря.

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Погода в Україні - вдарять заморозки -3 і будуть сильні дощі/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 12 і 13 жовтня, стане суттєво холоднішою у багатьох областях. Дощі пройдуть у всіх регіонах країни, а температура повітря суттєво знизиться.

Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він попередив, що у вихідні через нашу країну повільно просуватиметься холодний фронт із заходу на схід. Тому будуть йти помірні, а часом і значні дощі й буде істотне зниження температури повітря.

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У центральних і південних областях дощі будуть супроводжуватися грозами і поривчастим вітром.

У неділю вночі в західних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0…-3 градуси.

Погода в Україні 12 жовтня

У західних областях

У західних областях вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+17. У Карпатах вночі 0...+5 градусів, вдень +7...+12.

У північних областях

У північних регіонах очікується похмура та дощова погода протягом всієї доби. Подекуди опади можуть бути значними. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби +11…+16 градусів, у Сумській області вдень місцями +16…+21.

У центральних областях

У центральних регіонах подекуди пройдуть помірні дощі, можливі грози. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 градусів, вдень +15…+20 градусів, на Дніпропетровщині +18…+23.

На півдні України

У південній частині України та у Криму пройдуть дощі, часом значні. Подекуди можливі грози. Вітер вночі південний, 5-10 м/с, вдень північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 градусів, вдень +17…+22, у Криму та Приазов'ї +22…+27 градусів.

У східних областях

У східних областях прогнозується тепла та суха погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 градусів, вдень +20…+25.

Погода в Україні 12 жовтня/ windy.com

Погода в Україні 13 жовтня

У західних областях

У західних областях переважно без опадів, лише у другій половині дня та ввечері місцями пройдуть дощі. Вночі та вранці очікується туман зі зниженням дальності видимості до 200-500 метрів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 градуси; вдень +13...+18.

У північних областях

У північних регіонах утримається нестійка та дощова погода, лише у Київській області буде переважно без опадів. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +9…+14.

У центральних областях

У центральних областях також утримається хмарна та дощова погода, лише у Черкаській та Кіровоградській областях без істотних опадів. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +10…+15.

На півдні України

У південних областях вночі та вранці місцями пройдуть дощі, часом з грозою, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +15…+20.

У східних областях

У східних областях вночі без істотних опадів, вранці та вдень очікуються дощі. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +8…+14 градусів.

Погода в Україні 13 жовтня/ windy.com

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що холоднеча і дощі накриють всі області – в Україну йде небезпечний атмосферний фронт. Новий атмосферний фронт принесе з собою похолодання і дощі.

Нагадаємо, синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні. Причиною зміни погоди стане візит в Україну атмосферного фронту.

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