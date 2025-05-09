Є небезпека градів і смерчів: наскільки аномальною буде погода літом 2025

Існує ймовірність більшої кількості дощів та активніших гроз цього літа, зазначив синоптик.

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Не всі літні місяці будуть спекотними / Фото: unsplash.com

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Літо 2025 року в Україні, ймовірно, буде на 1-1,5 градуси теплішим за норму

Червень може бути прохолодним, а липень і серпень очікуються дуже теплими

Влітку цього року в Україні температура літа може бути на 1-1,5 градуси вищою за норму. Як пояснив в коментарі "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич,однак це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним.

За словами метеоролога, хоча липень і серпень будуть дуже теплими, червень може бути прохолоднішим.

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"Існує приблизно 70–75% ймовірності, що літо буде аномально теплим — температури перевищуватимуть середні багаторічні показники на 1–1,5 °C. Але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень — дуже теплими", — зазначив він.

Ігор Кібальчич розповідає, що період від 15 липня до 15 серпня за статистикою є найспекотнішим - саме тоді фіксуються найвищі денні та середні температури.

Водночас цього року не варто виключати, що дощів буде більше, і грози стануть активнішими, ніж торік. Більше того, за словами синоптика, активніші грози означають більший ризик небезпечних погодних явищ — граду та навіть смерчів, які в Україні вже не є рідкістю.

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Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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