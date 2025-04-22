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Дощі з грозами накриють частину України: у яких областях будуть сильні опади

Альона Вороніна
22 квітня 2025, 14:46
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Погода у низці областей буде з опадами. При цьому дощі можуть супроводжуватися грозами.
Погода, дождь
Дощі з грозами накриють частину України/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні 23 квітня
  • У яких областях будуть дощі з грозами
  • Якою буде погода у поминальну неділю, 27 квітня

Погода в Україні у середу, 23 квітня, відзначиться високими температурами повітря. Стовпчики термометрів максимально досягатимуть +26 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона наголосила, що у середу, як і у вівторок, погода в нашій державі буде однією з найтепліших у Європі.

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"Завтра, 23-го квітня, Україна знову – одна з найтепліших країн Європи. Максимальна температура повітря у більшості областей становитиме протягом дня середи +20…+26 градусів. Вітер південних напрямків, невеликий, максимум помірний", – зазначила синоптикиня.

У той же час вона попередила, що частину областей накриють дощі з грозами.

"Дощі, ймовірно з грозами, пройдуть у західних областях, окрім Тернопільщини та Хмельниччини. Ввечері в середу такі періодичні дощі з'являться на Луганщині, Донеччині, в Криму та у Дніпрі з районами. На решті території України завтра очікується суха, переважно сонячна погода", – розповіла Діденко.

Погода в Украине 23 апреля
Погода в Україні 23 квітня/ Facebook Діденко

Погода в Києві 23 квітня та упродовж тижня

У Києві 23 квітня буде сонячно і дуже тепло, температура повітря підійматиметься до +25 градусів.

Тепла погода триватиме в столиці до суботи. У п'ятницю та вночі у суботу в Києві буде йти дощ.

У неділю, 27 квітня, дощі в столиці припиняться, навіть світитиме сонце, проте різко похолоднішає, попередила синоптикиня.

Погода в Україні у поминальну неділю

"У поминальну неділю, 27-го квітня, повсюди в Україні буде сухо, сонячно, а ось температура повітря очікується значно скромнішою, вдень лише +11…+17 градусів", – розповіла Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, похолодання вдарить в Україні – стала відома дата дуже низьких температур. Синоптикиня назвала дату сильного похолодання, яке прийде в Україні на зміну теплій погоді.

Також раніше повідомлялося, що на Україну налетить потужний шторм – стало відомо, у яких областях будуть дощі з грозами. Погода у Луцьку буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +25 градусів.

Нагадаємо, по Україні влупила майже 7-бальна буря – "трусити" буде ще кілька днів. Україна перебуває під затяжною магнітною бурею і вона може негативно вплинути на самопочуття.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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