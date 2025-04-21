Похолодання вдарить в Україні: стала відома дата дуже низьких температур

Синоптикиня назвала дату сильного похолодання, яке прийде в Україні на зміну теплій погоді.

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Погода в Україні - похолодання накриє Україну/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні вдарить суттєве похолодання

Якою буде погода у найближчі дні

Погода в Україні у суботу, 26 квітня, принесе неприємний "сюрприз" – очікуються дощі й похолодання.

Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що похолодання буде спричинене дією холодного атмосферного фронту.

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"У суботу до нас наблизиться холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та зниження температури повітря, окрім півдня та сходу, до +12…+18 градусів. У неділю, 27-го квітня, атмосферні фронти виштовхає з України антициклон, тому буде повсюди сухо, навіть сонячно, проте прохолодно", – повідомила Діденко.

Погода в Україні 22 квітня

У вівторок, 22 квітня, в Україні буде дуже тепло. У цей день Україна буде однією з найтепліших країн Європи – упродовж дня очікується +20…+26 градусів. Але в нічні години буде ще трохи холодно.

Дощі 22 квітня ймовірні в Криму, на південному сході, на Закарпатті та навколо Карпат. На більшій частині нашої території буде сухо і сонячно.

У Києві у вівторок очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря до +24 градусів.

Найближчими днями в Україні буде тепло, додала Діденко.

Погода в Україні 22 квітня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 22 квітня/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, по-літньому тепло буде недовго – названа дата, коли Україну накриють заморозки. Синоптик розповів, коли в Україні будуть короткочасні дощі у супроводі гроз.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриють похолодання і дощі – синоптик сказала, коли увірветься негода. На вихідних погодні умови зміняться.

Нагадаємо, 26-градусна спека буде не скрізь – стало відомо, які регіони заливатимуть грозові дощі. Погода у Миколаєві буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +24 градусів.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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