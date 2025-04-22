'Трусити' буде ще кілька днів: по Україні влупила майже 7-бальна буря

Що дізнаєтеся:
- Як магнітна буря впливає на людину
- Коли буде пік наступної магнітної бурі
- Коли закінчиться магнітна буря
До України наближається дуже сильна магнітна буря. Вона може негативно позначитися на самопочутті людини. Про це повідомляє meteoagent.
15 квітня було зафіксовано пік попередньої магнітної бурі. Тоді її потужність майже досягла максимуму - 8 балів. Після цього потужність бурі знизилася на один бал. 18 квітня буря стала 6-бальною, а 19 квітня опустилася до 5-ти балів.
Очікувалося, що потужність геомагнітного шторму піде на спад. Однак уже наступного дня потужність бурі знову зросла. Очікується, що до 23 квітня включно сила шторму триматиметься на рівні майже 7-ми балів. 24 квітня буря стане 4-бальною, після чого знизиться до мінімуму.
За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 22 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 20%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 38 сонячних плям.
"Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин. Також магнітна буря такого рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями. Тому цього дня їм слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю", - ідеться в повідомленні.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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