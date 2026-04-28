Вдарять аномальний холод і грози: синоптики попередили про негоду на Черкащині

Юрій Берендій
28 квітня 2026, 16:19
Синоптики попереджають про аномально холодну погоду наприкінці квітня на Черкащині з заморозками вночі, дощами та можливими грозами вдень.
Погода в Черкаській області - коли випадуть дощі з грозами / Фото: УНІАН

  • Якою буде погода в Черкаській області
  • Прогноз погоди в Черкасах на два дні

Погода в Черкаській області протягом наступних днів залишиться аномально прохолодною. Вночі можливі заморозки. Про це повідомив Черкаський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики повідомляють, що через арктичне похолодання середньодобова температура знизилася до 5–6 градусів, що на 6–8 градусів нижче кліматичної норми, фактично повернувши погодні умови на місяць назад.

За даними Черкаського обласного центру з гідрометеорології, 27 квітня заморозки фіксувалися не лише на поверхні ґрунту, а й у повітрі, зокрема в Умані температура опускалася до -0,1 градуса.

На всіх метеостанціях області відзначалися заморозки інтенсивністю 1–3 градуси на поверхні ґрунту та на висоті 2 см. 28 квітня такі ж явища спостерігалися у Жашкові та Звенигородці, де температура на ґрунті сягала -3 градусів. Загалом із 6 квітня, коли температури на рівні нуля і нижче стали небезпечними для рослин, це вже чотирнадцята ніч із заморозками в регіоні.‪‪

"29-30 квітня завдяки висотній улоговині циклону, в циркуляцію якого потрапляє арктичне повітря, на Черкащині утримається хмарна з проясненнями та аномально холодна погода. Вночі без опадів, вдень формуватимуться вторинні холодні фронти на контрастах температур, тому очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями можливі грози. Вночі, при проясненнях, заморозки 0-3º, вдень 7-12º тепла", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Черкаській області на 29 і 30 квітня
Прогноз погоди в Черкаській області на 29 і 30 квітня / Фото: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

Водночас синоптики зазначають, що така погода має і позитивний ефект, адже вона сприяє кращому розсіюванню шкідливих домішок у повітрі та знижує рівень пожежної небезпеки в лісах області.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 квітня на Полтавщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями: вночі без опадів, а вдень місцями можливий невеликий дощ. Про це повідомляють синоптики.

На Львівщині 29 квітня погодні умови формуватиме виступ антициклону з центром над Північним морем. Очікується прохолодна, але здебільшого суха погода, вночі можливі заморозки.

В Одеській області впродовж найближчих п’яти діб істотних опадів не передбачається. Погода буде спокійною з мінливою хмарністю та помірним вітром, який переважно дутиме з півночі, хоча 28 квітня зміниться на південно-західний напрямок.

Про джерело: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

Черкаський обласний центр з гідрометеорології — це державна організація в Україні, яка здійснює гідрометеорологічні спостереження, аналіз і прогноз погоди для Черкаської області.

Його діяльність включає складання гідрометеорологічних бюлетенів, прогнозів погоди та попереджень про небезпечні метеорологічні явища (наприклад, тумани, грози, спека чи хуртовини) по всій Черкаській області, що регулярно публікується в регіональних інформаційних джерелах і використовується органами місцевого управління й населенням для безпеки та планування.

