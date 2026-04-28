На Полтавщину повертається тепло: коли температура підвищиться

У Полтавській області в середу, 29 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, але вдень місцями можливий невеликий дощ. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Telegram.
В повітрі та на поверхні грунту очікуються заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Вдень температура повітря підніметься до 7-12 градусів тепла. Вітер буде західний, 5-10 м/с.
Погода в Полтаві 29 квітня
У Полтаві завтра вночі також буде без опадів, а вдень синоптики прогнозують невеликий дощ.
Температура повітря вночі опуститься до 0-2 градусів морозу на поверхні грунту та в повітрі. Вдень у місті буде значно тепліше - від 0 до 11 градусів тепла.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що погода в Тернопільській області у найближчі дні буде переважно хмарною. За прогнозом синоптиків, місцями навіть може випасти мокрий сніг.
Раніше повідомлялося, що в Одеській області найближчі п'ять діб очікується переважно спокійна погода без істотних опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність і помірний вітер.
Напередодні стало відомо, що на Рівненщині впродовж 28 квітня - 1 травня очікується прохолодна погода з нічними заморозками та поступовим підвищенням температури вдень.
Інші новини:
- Курс валют може різко змінитися - скільки коштуватиме долар і євро в травні
- Які продукти відчутно подешевшають вже у травні: експерт назвав перелік
- Путін кинув ціле місто: росіяни в паніці через ситуацію в Туапсе
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
