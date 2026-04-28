На Полтавщину повертається тепло: коли температура підвищиться

Хоча нічні заморозки не відступають, та денні температури будуть більш приємними для місцевих жителів.

Погода на Полтавщині 29 квітня

У Полтавській області в середу, 29 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, але вдень місцями можливий невеликий дощ. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Telegram.

В повітрі та на поверхні грунту очікуються заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Вдень температура повітря підніметься до 7-12 градусів тепла. Вітер буде західний, 5-10 м/с.

Погода в Полтаві 29 квітня

У Полтаві завтра вночі також буде без опадів, а вдень синоптики прогнозують невеликий дощ.

Температура повітря вночі опуститься до 0-2 градусів морозу на поверхні грунту та в повітрі. Вдень у місті буде значно тепліше - від 0 до 11 градусів тепла.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

