На Житомирщині вдарять заморозки, однак синоптики попереджають про ще одну небезпеку

На додачу до холодів синоптики попереджають про високу пожежну небезпеку.

Прогноз погоди у Житомирі та області / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Якою буде погода у Житомирі та області 29 квітня

Про яку небезпеку попереджають синоптики

У Житомирі та по всій області у середу, 29 квітня, збережеться прохолодна й суха погода, але з дуже відчутним нічним похолоданням. Після відносно спокійного дня температура стрімко опуститься вже з вечора, і ніч принесе сильні заморозки у повітрі. Про це повідомили у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.

У Житомирі стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до -2°, а вранці холод лише посилюватиметься. Вдень повітря прогріється слабко - максимум до 8–10°, попри мінливу хмарність та відсутність опадів. Північно-західний вітер залишатиметься помірним, до 10 м/с, додаючи відчуття прохолоди.

У районах області ситуація буде схожою, але місцями ще холоднішою. Вночі та на світанку очікуються сильні заморозки у повітрі до -3°, а денні температури коливатимуться в межах 6–11°. Погода залишиться сухою, небо - з періодичними проясненнями, а вітер - північно-західний, помірний.

На додачу до холодів синоптики попереджають про високу пожежну небезпеку. Протягом 29 квітня на території Житомирської області зберігатиметься 4 клас пожежної небезпеки - один із найвищих рівнів, що вимагає максимальної обережності під час перебування на відкритих територіях.

Пожежна небезпека на Житомирщині / Фото: Житомирський обласний центр з гідрометеорології

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

