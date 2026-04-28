На Житомирщині вдарять заморозки, однак синоптики попереджають про ще одну небезпеку

Дар'я Пшеничник
28 квітня 2026, 16:12
На додачу до холодів синоптики попереджають про високу пожежну небезпеку.
Прогноз погоди у Житомирі та області / Колаж: Главред, фото: freepik.com

  • Якою буде погода у Житомирі та області 29 квітня
  • Про яку небезпеку попереджають синоптики

У Житомирі та по всій області у середу, 29 квітня, збережеться прохолодна й суха погода, але з дуже відчутним нічним похолоданням. Після відносно спокійного дня температура стрімко опуститься вже з вечора, і ніч принесе сильні заморозки у повітрі. Про це повідомили у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.

У Житомирі стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до -2°, а вранці холод лише посилюватиметься. Вдень повітря прогріється слабко - максимум до 8–10°, попри мінливу хмарність та відсутність опадів. Північно-західний вітер залишатиметься помірним, до 10 м/с, додаючи відчуття прохолоди.

У районах області ситуація буде схожою, але місцями ще холоднішою. Вночі та на світанку очікуються сильні заморозки у повітрі до -3°, а денні температури коливатимуться в межах 6–11°. Погода залишиться сухою, небо - з періодичними проясненнями, а вітер - північно-західний, помірний.

На додачу до холодів синоптики попереджають про високу пожежну небезпеку. Протягом 29 квітня на території Житомирської області зберігатиметься 4 клас пожежної небезпеки - один із найвищих рівнів, що вимагає максимальної обережності під час перебування на відкритих територіях.

Пожежна небезпека на Житомирщині / Фото: Житомирський обласний центр з гідрометеорології

Як писав Главред, в Одеській області найближчі п'ять діб очікується переважно спокійна погода без істотних опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність і помірний вітер. Вночі місцями можливі заморозки до -2°.

У Рівненській області в період з 28 квітня по 1 травня очікується прохолодна погода з нічними заморозками та поступовим підвищенням температури вдень. У другій половині тижня синоптики прогнозують короткочасні дощі.

Погода в Житомирській області наприкінці квітня залишиться холодною та нестабільною: упродовж тижня температура коливатиметься від -2° вночі до 13° тепла вдень, а небо переважно буде затягнуте хмарами. Місцями можливі дощі, а найсильніші пориви вітру синоптики очікують у вівторок, коли північно-західний вітер посилиться до 7–12 м/с.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології

Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

погода синоптик Житомирщина Житомирська область новости Житомира Погода в Житомирі Погода Житомирська область
Спільне управління Запорізькою АЕС з росіянами - Зеленський зробив заяву

Трамп розкрив королю Великобританії справжні цілі Путіна у війні - The Sun

Долар та євро раптово обвалилися після злету: новий курс валют на 29 квітня

Реклама

