Дощі та мокрий сніг: яка погода буде в Харкові на вихідних

У Харкові 25 та 26 квітня буде хмарно та дощитиме.

Яка погода буде в Харкові на вихідних

У суботу та неділю, 25 і 26 квітня, у Харкові та області прогнозуються мокрий сніг, заморозки та дощі. Про це повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Зокрема, у суботу, 25 квітня, у Харківській області прогнозується хмарна погода. Вночі мокрий сніг, вдень невеликий дощ із мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-5°, заморозки, вдень 5-10° тепла.

У Харкові вночі буде мокрий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-2°, заморозки, вдень 6-8° тепла.

У неділю, 26 квітня, у місті буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі 0-5°, заморозки, вдень 10-15° тепла.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 25 квітня погода буде хмарною.

"Цей день у Харкові буде хмарним - вранці хмари займуть своє місце під сонцем і не залишать його до самого вечора. Без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер західний, 4, 6 м/с. Температура повітря вдень 25 квітня становитиме +1° ... +12°.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 26 квітня погода буде похмурою та дощовою.

"Безхмарним небо в Харкові буде лише вранці - день і вечір очікуються похмурими. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сильний дощ", - йдеться в повідомленні.

Вітер південний, 6, 7 м/с. Температура повітря вдень 26 квітня становитиме +5° ... +16°.

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Полтавській області. В ніч з 23 на 24 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі до -3°С.

Крім того, у п'ятницю, 24 квітня, погода на Львівщині буде хмарною з проясненнями. Опадів у регіоні не прогнозується. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області. Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.

