Сніг і заморозки накриють Рівненщину: синоптики попереджають про негоду

Інна Ковенько
28 квітня 2026, 16:50
Ранкові опади на Рівненщині можуть супроводжуватися мокрим снігом.
Сніг і заморозки накриють Рівненщину: синоптики попереджають про негоду
Прогноз погоди у Рівному та області на 29 квітня / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5

  • Якою буде погода в Рівному та області 29 квітня
  • Коли на Рівненщині очікуються дощі з мокрим снігом
  • Наскільки опуститься температура по області вночі

У середу, 29 квітня, на Рівненщині очікується прохолодна й нестійка погода. Вночі істотних опадів синоптики непрогнозують, проте вже зранку й удень пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Якою буде погода в Рівному та області 29 квітня

У середу температурний фон залишатиметься низьким: у більшості районів області вночі можливі заморозки 0…-3 градуси, вдень повітря прогріється лише до +6…+11 градусів.

У Рівному вночі синоптики також попереджають про заморозки 0…-2 градуси, адеть стовпчики термометрів покажуть від +8 до +10 градусів.

Вітер північно-західний, помірний, 7-12 м/с. Водночас синоптики попереджають, що до кінця дня 28 квітня по місту та області очікуються пориви до 15-18 м/с. Це відповідає першому рівню небезпечності - жовтому.

Сніг і заморозки накриють Рівненщину: синоптики попереджають про негоду
Небезпечні погодні явища / Інфографіка: Главред

Главред раніше писав, що 29 квітня на Полтавщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями: вночі без опадів, а вдень місцями можливий невеликий дощ.

Крім того, на Львівщині 29 квітня погодні умови формуватиме виступ антициклону з центром над Північним морем. Очікується прохолодна, але здебільшого суха погода, вночі можливі заморозки.

Нагдаємо, в Одеській області впродовж найближчих п’яти діб істотних опадів не передбачається. Погода буде спокійною з мінливою хмарністю та помірним вітром, який переважно дутиме з півночі, хоча 28 квітня зміниться на південно-західний напрямок.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

