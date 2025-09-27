Дощів побільшає: які області України накриють сильні опади

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у неділю, 28 вересня
- Де будуть йти дощі
- Якою буде температура повітря
Погода в Україні у неділю, 28 вересня, відзначиться дощами. У цей день атмосферний фронт принесе дощі до північної частини нашої держави.
У понеділок, 29 вересня, дощів побільшає. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"Проте завтра, 28-го вересня, все ж, окрім півночі, переважатиме суха погода. З температурою повітря не дуже просто. Заморозки поки що вгомоняться, хоча в нічні години – все одно холодяка", – зазначила вона.
У неділю через холодний атмосферний фронт якраз в зоні опадів буде найхолодніше.
"Такий язичок нижчої температури повітря витягнеться від Сумщини-Чернігівщини через Київщину до Тернопільщини. Ну, й так само найхолодніше буде в Карпатах. У цій вологій хмарній зоні вдень очікується холодна погода з температурою повітря лише +9…+12 градусів. На решті території України завтра повітря прогріється до +12…+16, на півдні до +14…+18 градусів", – йдеться у повідомленні.
Погода в Києві 28 вересня
У Києві в неділю збільшиться хмарність, місцями пройде дощ.
Вночі буде холодно, очікується температура +5…+8 градусів, але вже без заморозків, а упродовж дня близько +10…+12 градусів.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, вдарять заморозки -3 – у яких областях України буде похолодання. Похолодання із заморозками накриє низку регіонів, а подекуди будуть дощі.
Також раніше повідомлялося, що Україну накриють заморозки – стала відома дата сильного похолодання. Похолодання накриє більшу частину України – українцям видали важливе попередження.
Нагадаємо, в Україні вдарить мороз та литимуть дощі – синоптики попередили про негоду. У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження.
Вас також може зацікавити:
- Чому в курей випадає пір'я: 5 причин проблеми і як виправити ситуацію
- Складна загадка для найкмітливіших: де помилка на малюнку
- Чи можна їсти ягоди і фрукти, які ростуть на кладовищі: священник відповів
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред