Дощів побільшає: які області України накриють сильні опади

Альона Вороніна
27 вересня 2025, 12:47
Похолодання з дощами накриє нашу державу – українцям сказали, до чого готуватися.
Погода, дождь, гроза
Погода в Україні - дощів побільшає/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у неділю, 28 вересня
  • Де будуть йти дощі
  • Якою буде температура повітря

Погода в Україні у неділю, 28 вересня, відзначиться дощами. У цей день атмосферний фронт принесе дощі до північної частини нашої держави.

У понеділок, 29 вересня, дощів побільшає. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

"Проте завтра, 28-го вересня, все ж, окрім півночі, переважатиме суха погода. З температурою повітря не дуже просто. Заморозки поки що вгомоняться, хоча в нічні години – все одно холодяка", – зазначила вона.

У неділю через холодний атмосферний фронт якраз в зоні опадів буде найхолодніше.

"Такий язичок нижчої температури повітря витягнеться від Сумщини-Чернігівщини через Київщину до Тернопільщини. Ну, й так само найхолодніше буде в Карпатах. У цій вологій хмарній зоні вдень очікується холодна погода з температурою повітря лише +9…+12 градусів. На решті території України завтра повітря прогріється до +12…+16, на півдні до +14…+18 градусів", – йдеться у повідомленні.

Погода в Украине 28 сентября
Погода в Україні 28 вересня/ meteoprog

Погода в Києві 28 вересня

У Києві в неділю збільшиться хмарність, місцями пройде дощ.

Вночі буде холодно, очікується температура +5…+8 градусів, але вже без заморозків, а упродовж дня близько +10…+12 градусів.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, вдарять заморозки -3 – у яких областях України буде похолодання. Похолодання із заморозками накриє низку регіонів, а подекуди будуть дощі.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриють заморозки – стала відома дата сильного похолодання. Похолодання накриє більшу частину України – українцям видали важливе попередження.

Нагадаємо, в Україні вдарить мороз та литимуть дощі – синоптики попередили про негоду. У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

