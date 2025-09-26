В Україні вдарить мороз та литимуть дощі: синоптики попередили про негоду

У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження.

Прогноз погоди в Україні на 27 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 27 вересня буде прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у більшості областей України. Там оголосили І рівень небезпечності. У цих областях вночі будуть заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 27 вересня / фото: ventusky

За словами синоптикині Наталки Діденко, 27 вересня в Україні буде сухо. Водночас очікується похолодання. Температура повітря опуститься до 12-19 градусів тепла. У багатьох областях вночі будуть заморозки.

У неділю, 28 вересня, у північних, західних, Черкаській та Вінницькій областях будуть дощі. Температура повітря опуститься до 10-19 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 27 вересня

В Україні 27 вересня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують.

"Вночі у південних областях, на Закарпатті та в Криму очікуємо +4..+9°, на решті території 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень повітря прогріватиметься під вересневим сонечком до +12..+17°; в Карпатах вночі 0-3° морозу, а вдень стовпчики термометрів сягатимуть 10-15° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 27 вересня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+20 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +4...+16 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 27 вересня / фото: meteoprog

Погода 27 вересня у Києві

У Києві 27 вересня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день не прогнозують опадів. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 12-17° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень близько 15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності через заморозки. Очікується 0-3 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 27 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

