Будуть заморозки, дощі й мокрий сніг: синоптик попередив про погіршення погоди

У найближчі дні погода буде мінливою. Низку областей накриють холодні повітряні маси.

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Погода в Україні стане ще холоднішою - будуть заморозки, дощі й мокрий сніг/ unsplash.com

Погода в Україні упродовж тижня, з 22 по 28 квітня, буде нестійкою. Подекуди будуть заморозки, дощі, коливання атмосферного тиску і поривчастий вітер.

Мінлива погода буде спричинена активними процесами в атмосфері над Європою у найближчі дні. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Він розповів, що на півдні України та у східних областях буде зберігатися переважно аномально тепла погода. А от у західних і північних областях буде холодно. Вночі на правобережжі очікуються заморозки.

Також у низці областей будуть грози і шквалисте посилення вітру.

Погода в Україні 22 квітня

У перший день нового тижня, 22 квітня, у більшості областей варто очікувати дощів. Вони будуть йти вночі у північних областях, а вранці і вдень – у західних, південних і центральних регіонах. На крайньому заході нашої країни дощі будуть йти місцями з мокрим снігом. У східних областях переважно обійдеться без опадів.

Вітер вночі та вранці південно-західний, 7-12 м/с, у центральних, східних та північних областях, пориви, 15-20 м/с; вдень змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 градусів, у західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3; вдень +13...+18 градусів, у західних областях +8...+13.

Погода в Україні 22 квітня/ meteoprog

Погода в Україні 23 квітня

У вівторок, 23 квітня, у центральних, північних та східних областях пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, можливі грози. У західній та південній частині без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, вдень +14…+19. У західних областях вночі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі до 0…-5 градусів, вдень +11…+16.

Погода в Україні 23 квітня/ meteoprog

Погода в Україні 24 квітня

У середу, 24 квітня у західних областях, вдень також на півночі країни очікуються дощі, подекуди значні, окремі грози. В решті регіонів України без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +17…+22, у Криму до +26 градусів, у західних областях +8…+13.

Погода в Україні 24 квітня/ meteoprog

Погода в Україні 25 квітня

У четвер, 25 квітня, у східних та західних областях очікуються дощі, в решті регіонів країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 градусів, вдень +15…+21; у південних, центральних та східних областях вночі +9…+14 градусів, вдень +20…+25.

Погода в Україні 26 квітня

У п'ятницю, 26 квітня, на більшій частині території країни пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується на правобережжі +3...+8 градусів, на лівобережжі +10...+15. Вдень максимальна температура складе на лівобережжі +17…+22 градусів, на правобережжі +10…+15.

Погода в Україні 27 квітня

У суботу, 27 квітня, вночі у північних областях, вдень місцями у західній частині пройдуть дощі. На решті території України без опадів. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 градусів, у північних та західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 градуси; вдень +16...+21.

Погода в Україні 28 квітня

У неділю, 28 квітня, істотних опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +17...+23, у Криму до +27 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що Україну накриває новий потужний циклон – будуть сильні дощі, вітер і холод. Після потепління Україну знову накриє похолодання з дощами.

Також раніше синоптики зазначали, що країну накрив потужний шторм, і розповіли, де будуть лити грозові дощі.

Нагадаємо, потужна магнітна буря обрушилася на Україну – врізав майже 7-бальний шторм. Ця дуже сильна магнітна буря вируватиме цілих 9 днів.

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