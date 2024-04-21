Будуть заморозки і грозові дощі: в Україні лютує негода

Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України будуть сильні пориви вітру.

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Прогноз погоди в Україні на 22 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 22 квітня буде прохолодною. Синоптики прогнозують дощі, грози та сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру в Україні, крім західних та південних областей - до 15-20 м/с. У Івано-Франківській області оголошено 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

Прогноз погоди в Україні на 22 квітня / фото: ventusky

Погода 22 квітня

В Україні 22 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у багатьох областях України, місцями можуть бути грози. Вітер в цей день буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру.

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"Температура у західних областях вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 6-11° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у південно-східній частині 14-19°. На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 22 квітня в Україні буде прохолодно, йтиме дощ. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+21 градуса. Найхолодніше буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+14 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 22 квітня / фото: meteoprog

Погода 22 квітня у Києві

У Києві 22 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру - до 18 м/с.

"Температура по області вночі 3-8°, вдень 10-15°; у Києві вночі 4-6°, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 22 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

Раніше синоптики зазначали, що в Україну йде ще сильніше похолодання – буде мокрий сніг і температура -7 градусів. Через кілька днів ще сильніше похолодання накриє нашу державу. Подекуди навіть випаде мокрий сніг.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко раніше також дав прогноз погоди на квітень 2024 року. За його словами, другий місяць весни здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.

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