Буде тепло та сонячно: коли зміниться погода і Україну накриють дощі

Синоптики прогнозують 30 квітня суху погоду. Опади очікуються лише в Криму.

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Прогноз погоди в Україні на 30 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 30 квітня буде сухою та теплою. Можуть бути сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили 3 рівень попередження у Івано-Франківській та Закарпатській областях. Там навіть при низьких додаткових навантаженнях можуть зійти снігові лавини.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що на погоду в Україні впливає антициклон. Тепла та суха погода триватиме до Великодня і вже на Пасху з'являться перші дощі.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 30 квітня / фото: ventusky

Погода 30 квітня

В Україні 30 квітня буде малохмарно. Синоптики прогнозують дощі з грозами у Криму. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру у південно-східних областях.

"Температура вночі 4-9°, на півдні та сході країни 8-13°; вдень 18-23°, на Закарпатті до 25°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +22

За даними meteoprog, 30 квітня в Україні буде сухо. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+22 градусів. Найхолодніше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 30 квітня / фото: meteoprog

Погода 30 квітня у Києві

У Києві 30 квітня буде малохмарно. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°; у Києві вночі 7-9°, вдень близько 20°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 30 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

Раніше синоптики зазначали, що в Україну йде ще сильніше похолодання – буде мокрий сніг і температура -7 градусів. Через кілька днів ще сильніше похолодання накриє нашу державу. Подекуди навіть випаде мокрий сніг.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко раніше також дав прогноз погоди на квітень 2024 року. За його словами, другий місяць весни здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.

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