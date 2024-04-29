УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Буде тепло та сонячно: коли зміниться погода і Україну накриють дощі

Ангеліна Підвисоцька
29 квітня 2024, 21:27оновлено 29 квітня, 22:10
Синоптики прогнозують 30 квітня суху погоду. Опади очікуються лише в Криму.
погода
Прогноз погоди в Україні на 30 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 30 квітня буде сухою та теплою. Можуть бути сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили 3 рівень попередження у Івано-Франківській та Закарпатській областях. Там навіть при низьких додаткових навантаженнях можуть зійти снігові лавини.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що на погоду в Україні впливає антициклон. Тепла та суха погода триватиме до Великодня і вже на Пасху з'являться перші дощі.

відео дня

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Буде тепло та сонячно: коли зміниться погода і Україну накриють дощі
Прогноз погоди в Україні на 30 квітня / фото: ventusky

Погода 30 квітня

В Україні 30 квітня буде малохмарно. Синоптики прогнозують дощі з грозами у Криму. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру у південно-східних областях.

"Температура вночі 4-9°, на півдні та сході країни 8-13°; вдень 18-23°, на Закарпатті до 25°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +22

За даними meteoprog, 30 квітня в Україні буде сухо. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+22 градусів. Найхолодніше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+19 градусів.

Буде тепло та сонячно: коли зміниться погода і Україну накриють дощі
Прогноз погоди в Україні на 30 квітня / фото: meteoprog

Погода 30 квітня у Києві

У Києві 30 квітня буде малохмарно. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°; у Києві вночі 7-9°, вдень близько 20°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Буде тепло та сонячно: коли зміниться погода і Україну накриють дощі
Прогноз погоди в Україні на 30 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

Раніше синоптики зазначали, що в Україну йде ще сильніше похолодання – буде мокрий сніг і температура -7 градусів. Через кілька днів ще сильніше похолодання накриє нашу державу. Подекуди навіть випаде мокрий сніг.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко раніше також дав прогноз погоди на квітень 2024 року. За його словами, другий місяць весни здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

Удар по набережній Одеси і вибухи у Харкові: якою зброєю атакувала Росія

Удар по набережній Одеси і вибухи у Харкові: якою зброєю атакувала Росія

22:21 Україна
Є загиблі та поранені: РФ атакувала Одесу ракетами

Є загиблі та поранені: РФ атакувала Одесу ракетами

19:36 Україна
МіГ-29 від Казахстану: що говорять в Астані про продаж і навіщо "металолом" ЗСУ

МіГ-29 від Казахстану: що говорять в Астані про продаж і навіщо "металолом" ЗСУ

19:16 Світ
Всі головні новини

Популярне

Максим Галкін видворив путініста Кіркорова з будинку Пугачової 17909

Максим Галкін видворив путініста Кіркорова з будинку Пугачової

Погода на Великдень здивує всіх: синоптик дав приголомшливий прогноз для України 9022

Погода на Великдень здивує всіх: синоптик дав приголомшливий прогноз для України

Загроза захоплення великого міста: у ЗСУ назвали напрямок нового удару РФ 5892

Загроза захоплення великого міста: у ЗСУ назвали напрямок нового удару РФ

Під загрозою 5 областей: генерал ЗСУ назвав нову ціль Путіна на Сході 5537

Під загрозою 5 областей: генерал ЗСУ назвав нову ціль Путіна на Сході

Останні новини

22:21

Удар по набережній Одеси і вибухи у Харкові: якою зброєю атакувала Росія

21:33

Найгірше попереду: у ЗСУ дали сумний прогноз і назвали терміни важкого періоду

21:29

Арсен Мірзоян зізнався, як спілкується з колишньою дружиною

21:27

Буде тепло та сонячно: коли зміниться погода і Україну накриють дощі

20:49

ТЦК знімають просто з рейсів: перевізники поскаржилися на "облаву" водіїв

Що змінюється з 1 травня і далі: перерахунок пенсій, закон про мобілізацію та ціни на продуктиЩо змінюється з 1 травня і далі: перерахунок пенсій, закон про мобілізацію та ціни на продукти
20:17

"В Україні нічого не змінить": Фіцо грубо насварив словаків, які зібрали €4 млн для ЗСУ

19:36

Є загиблі та поранені: РФ атакувала Одесу ракетамиФотоВідео

19:16

МіГ-29 від Казахстану: що говорять в Астані про продаж і навіщо "металолом" ЗСУ

19:10

Російське окупаційне угруповання в Україні за квітень скоротилосяПогляд

Реклама
19:05

Налякали до гикавки: принц Вільям та Кейт Міддлтон показали нове моторошне фото

19:04

Його вбив росіянин: фото військового, який загинув від нападу в Німеччині

18:27

У Харкові серія вибухів: росіяни атакують місто КАБами, є поранені

18:20

РФ націлилася на місто-мільйонник: десятки тисяч солдатів готують на штурм – Bild

18:16

"Тримаємо Часік": Сенцов зворушив друзів фото з передової

18:15

Принц Гаррі повертається до Великої Британії - деталі

18:08

"Я роблю все правильно": Дмитро Коляденко зізнався, чи готовий піти на фронт

17:58

РФ навіть не зможе виявити F-16: як захищатимуть західні винищувачі в Україні

17:12

Загроза захоплення великого міста: у ЗСУ назвали напрямок нового удару РФ

17:03

Податкова може отримати доступ до всіх транзакцій українців - нардеп

17:01

"Позитиву нема": Зеленський сказав, без чого не стабілізується ситуацію на фронті

Реклама
16:14

На тобі хочу одружитися: Кіркоров знову поліз до Стоцької

16:14

Загроза масштабного прориву з півночі: у ДПСУ розкрили плани окупантів РФ

16:13

Для чого насправді потрібні отвори в ковпачках від ручок: несподівана причина

16:11

Оголосила офіційно: Аліна Гросу розповіла про друге заміжжя

16:09

Не чекаю, що Україну вдасться прийняти в НАТО в липні - Єнс СтолтенбергФото

16:03

Україна зупинила дотримання Конвенції з прав людини: які обмеження

15:36

Навіть із відстрочкою: за новим законом обов'язково пошлють на ВЛК - Полтавський ТЦК

15:28

Генсек НАТО прибув до Києва: головні заяви Столтенберга і ЗеленськогоФото

15:12

ЗСУ підуть у новий контрнаступ: у Сухопутних військах спрогнозували терміни

15:10

У Telegram пояснили, чому блокували чат-боти ГУР і СБУ - Reuters

14:59

"Звучу ще привабливіше": alyona alyona відповіла на чутки про втрату голосу

14:48

"План Путіна провалився": Блінкен видав важливу заяву про війну в УкраїніВідео

14:39

Максим Галкін видворив путініста Кіркорова з будинку Пугачової

14:30

Як прибрати іржу з автомобіля: засоби, які видалять "рижики" за лічені секунди

14:03

Поляки повністю розблокували кордон з Україною: фури із зерном не пускатимуть

14:02

Українка стала переможницею Miss Eco International-2024 - деталі

14:01

Що відбувається з онкохворим Чарльзом III - офіційна заява Букінгемського палацу

13:40

Уже не потягну: путініст Басков зізнався в інтимних проблемах

13:06

Argentem Creek Partners намагається отримати контроль над одеським терміналом на користь бізнесмена з паспортом РФ - ЗМІ

13:03

Польща може закрити небо над заходом України: у ЗСУ розкрили, що для цього потрібно

Реклама
13:00

Скільки доведеться платити за газ із 1 травня: у "Нафтогазі" попередили українців

12:45

Подробиці вбивства підлітка у фунікулері: в "Говорить вся країна" покажуть повне відео з камер та розкриють невідомі деталіВідео

12:45

Україну накриє холодрига: синоптик назвав дату нового похолодання

12:42

Чорні джинси не будуть "линяти": жінка поділилась геніальним способом прання

12:35

Як зрозуміти, що потрібно міняти гальма: поради, без яких не обійтися водіям

12:03

Мило і по-домашньому: Галкін засвітив Пугачову в халатику відразу після душу

12:00

Заборона Telegram в Україні. Чи повторить месенджер долю ВКонтакте

11:50

Острів Нестрига під контролем ЗСУ: коли армія України звільнить Херсонщину

11:48

"Від'їхала кукухою": молодуха старого Петросяна визвірилася на фанатів

11:35

В Україні з 1 травня серйозно змінять ПДР: що стане інакше

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти