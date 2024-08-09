Температура +5, дощі та грози: в частині областей України похолодає

У деяких місцях України нічна температура повітря впаде до +5 градусів, при цьому денна температура у низці регіонів підійматиметься навіть до +35.

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Погода в Україні - температура +5, дощі та грози/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 10 і 11 серпня, буде переважно спокійною і помірно теплою. Переважатиме антициклональний тип погоди, тому в більшості областей нашої країни вона очікується стійкою, з комфортною температурою повітря і помірним вітром.

Дощі в ці дні будуть локальними, вони в основному будуть йти у північно-західній половині України. У той же час в центральних, південних та східних регіонах держави продовжиться період посухи та надзвичайного рівня пожежної небезпеки. таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Найнижча температура повітря у ці вихідні буде у ніч на суботу в Карпатах – там стовпчики термометрів показуватимуть +5 градусів. Найспекотніше в ці дні буде на півдні України – у суботу там буде +29...+34 градуси, а в неділю – +30...+35 градусів.

Погода в Україні 10 серпня

У західних областях

У західних областях вночі без опадів, можливий туман. Вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+28. У Карпатах вночі +5...+10 градусів, вдень +16...+21.

У північних областях

У північних областях місцями пройде короткочасний дощ із грозою. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28.

У центральних областях

У центральних областях очікується погода без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +26...+31.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму вночі без істотних опадів, вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +29...+34.

У східних областях

У східних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30.

Погода в Україні 10 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 11 серпня

У західних областях

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +23...+28. У Карпатах вночі +7...+12 градусів, вдень +17...+22.

У північних областях

У північних регіонах опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29.

У центральних областях

У центральних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29.

На півдні України

На півдні України та у Криму передбачається малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси , вдень +30...+35.

У східних областях

У східній частині країни мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 градусів, вдень +27…+32.

Погода в Україні 11 серпня/ Укргідрометцентр

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Частину областей України накриють дощі

Синоптикиня Наталія Діденко попередила, що в суботу, 10 серпня, дощі будуть на Волині, у Рівненській, Одеській, Миколаївській областях, а також місцями в центральній частині нашої держави. Подекуди можливо грози. На решті території України – без істотних опадів.

У неділю, 11 серпня, вранці будуть дощі у Київській та Полтавській областях. В усіх інших регіонах буде переважати суха погода.

"Температура повітря 10-11 серпня у більшості областей України очікується +24…+29, на півдні +28…+32 градуси", – зазначила Діденко.

Погода у Києві на вихідні

У Києві в суботу та неділю можливі локальні дощики, також можуть бути грози, але й сонця буде достатньо, розповіла Наталія Діденко. Температура повітря коливатиметься близько +26 градусів.

"Спека посилиться з 15-го серпня, починаючи із західних областей та південного заходу. Далі спекотна погода пошириться на більшу частину України. До Дня Незалежності України все стабілізується, вирівняється, буде комфортно тепло та сонячно", – додала синоптикиня.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні різко зміниться погода – сильні зливи і похолодання накриють частину областей. У деяких областях будуть дощі з грозами, які подекуди навіть можуть переходити у зливи.

Також раніше повідомлялося, що в Україні вдарить знову +35 градусів – стало відомо, де в нашій державі буде спекотна погода. При цьому поки в частині областей буде сильна спека, багато інших регіонів накриють дощі з грозами. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня з 5 по 11 серпня.

Нагадаємо, країну накриє потужна магнітна буря. Потужність цієї магнітної бурі раптово може піднятися до майже семи балів.

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