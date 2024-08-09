Найспекотніший за всю історію спостережень: вчені вразили заявою про 2024 рік

2024 рік може стати найбільш жарким за всю історію спостережень. Про це заявили науковці із Європейської сліжби зміни клімату в інтерв'ю Deutsche Welle.
Вчені зазначили, що липень в цьому році став другим найбільш жарким липнем за всю історію спостережень. Більш жарким був лише липень у 2023 році.
Хоча серія щомісячних температурних рекордів, що тривала 13 місяців, у липні 2024 року перервалася, глобальні температури продовжують демонструвати стійку тенденцію до зростання.
За словами Саманти Берджесс, яка є директором служби зміни клімату, температура буде з роками лише підвищуватись, що призведе до катастрофічних та руйнівних наслідків на планеті. Такі зміни будуть продовжуватися, поки людство не знизить до нуля викиди парникових газів.
В середньому кожного року температура підвищується на 1,64 градуса, саме тому можна стверджувати, що 2024 рік стане найбільш жарким.
У липні більша частина планети, зокрема південна та східна Європи, Північна Америка, Африка, Азія та частини Антарктиди, зазнали аномально високих температур. Лише деякі регіони, як-от північно-західна Європа та частини Австралії, мали більш помірний клімат.
Науковець Джуліен Ніколас, який займається вивченням зміни клімату, зазначив, що температура підвищуватиметься і надалі, тому людство очікують нові температурні рекорди вже в найближчі роки.
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