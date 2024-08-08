У трьох регіонах будуть дуже сильні зливи: синоптик попередила про небезпеку

Найвищою температура повітря буде на території південних областей, а найхолодніше - на заході.

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Прогноз погоди в Україні на 9 серпня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 9 серпня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 9 серпня в Україні буде нормальна літня температура повітря. Сильні зливи будуть на території Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей. Температура повітря на півдні буде найвищою - 28-32 градусів тепла. Через опади на заході буде прохолодніше - 23-26 градусів тепла.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 9 серпня / фото: ventusky

Погода 9 серпня

В Україні 9 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами на території західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, в західних областях 21-26°; на півдні країни вночі 16-21°, вдень 28-33°; на високогір'ї Карпат вночі 9-14°, вдень 16-21°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +35

За даними meteoprog, 9 серпня в Україні буде штормова погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+35 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 серпня / фото: meteoprog

Погода 9 серпня у Києві

У Києві 9 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасні дощі з грозами. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 13-18°, вдень 24-29°; у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 9 серпня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні вдарить знову +35 градусів – стало відомо, де в нашій державі буде спекотна погода. При цьому поки в частині областей буде сильна спека, багато інших регіонів накриють дощі з грозами. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня з 5 по 11 серпня.

Також раніше повідомлялося, що грозові дощі заливатимуть майже всю Україну. Синоптики попереджають, що вже з 15 липня в Україну почне повертатись спека.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літо закінчиться точно за календарем – став відомий прогноз погоди на серпень 2024 року. Найспекотніше в серпні буде на Півдні України. А найбільш дощову погоду синоптик прогнозує на Львівщині.

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