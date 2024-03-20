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Буде дуже сильний туман та дощ: синоптики оголосили штормове попередження

Ангеліна Підвисоцька
20 березня 2024, 19:36
У багатьох областях України синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом.
погода
Прогноз погоди в Україні на 21 березня / фото: pixabay

Погода в Україні 21 березня буде сніжною. Синоптики прогнозують туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях синоптики оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

Синоптики оголосили штормове попередження через сильний туман. Видимість може бути 200-500 м. У регіонах оголосили І рівень небезпечності.

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Буде дуже сильний туман та дощ: синоптики оголосили штормове попередження
Прогноз погоди в Україні на 21 березня / фото: ventusky

Погода 21 березня

В Україні 21 березня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом у південних, центральних, Чернівецькій, вночі і у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях. В Україні прогнозують туман у південних та західних областях. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с, можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 7-12° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 21 березня в Україні буде дощовою та місцями сніжною. Найнижча температура повітря буде на території Кіровоградської області. Там температура повітря опуститься до 4...+7 градусів. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+11 градусів.

Буде дуже сильний туман та дощ: синоптики оголосили штормове попередження
Прогноз погоди в Україні на 21 березня / фото: meteoprog

Погода 21 березня у Києві

У Києві 21 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ з мокрим снігом. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 7-12° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 9-11°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Буде дуже сильний туман та дощ: синоптики оголосили штормове попередження
Прогноз погоди в Україні на 21 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату, коли в Україні потепліє, але попередила про "сюрприз". Потепління прийде дуже скоро, але одна неприємна деталь може зіпсувати теплі дні.

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