Коли в Україні потепліє: синоптик назвала дату, але попередила про "сюрприз"

Потепління прийде дуже скоро, але одна неприємна деталь може зіпсувати теплі дні.

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Синоптик назвала дату, коли в Україні потепліє/ unsplash.com

Погода в Україні у найближчі дні буде з дощем і мокрим снігом, у більшості областей не варто очікувати сонячної погоди. Потеплішає в нашій державі у вихідні, 16 і 17 березня.

Проте в неділю, 17 березня, погода принесе неприємний сюрприз – може бути дощ. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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"Потепліє вихідними, гуляти чи кудись поїхати краще в суботу, бо в неділю може бути дощ. Така неістерична стримана погода триватиме. Сильного прориву високої температури повітря не видно, але й якогось аномального похолодання – також", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 16 березня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 17 березня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 14 березня

У четвер, 14 березня, в більшості областей України буде як не щільна волога хмарність, то дощ з мокрим снігом. Сонце може визирнути лише у певних місцях у західних, північних та подекуди центральних областях.

"Сильний південно-східний вітер можливий лише в східних областях та Приазов'ї, на решті території помірний чи й навіть слабкий", – розповіла Діденко.

Температура повітря 14 березня упродовж дня становитиме від +3 до +8 градусів, на Закарпатті та півдні Криму від +9…+14 градусів.

У Києві вдень у четвер буде без істотних опадів. Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, ймовірні лише вночі.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше синоптикиня назвала дату потепління в Україні і сказала, коли відступлять морози. Вночі температура повітря уже буде плюсовою, а денна температура в деяких областях підійметься до позначки +15 градусів.

Також раніше повідомлялося, що в Україну вриваються дощі зі снігом. Синоптики попереджають про те, що у деяких областях температура повітря може опуститись до 7 градусів морозу.

Нагадаємо, раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.

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