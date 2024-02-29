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Дощі, сніг і навіть морози: якою буде погода в Україні у березні - прогноз по регіонах

Анна Ярославська
29 лютого 2024, 08:49
Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.
Підсніжник
Якою буде погода в Україні в березні 2024 / Фото: pixabay.com

Календарна весна в Україну прийде вже завтра, але справжнє тепло порадує українців ще не скоро. Погода в Україні у березні буде досить прохолодною - весна вступатиме в свої права повільно та поступово.

Якою буде погода в Україні у березні - прогноз Укргідрометцентру

За інформацією Укргідрометцентру, ранньої весни не буде. Синоптики не прогнозують сильних морозів, але і ховати в шафу теплий одяг не рекомендують, пише ТСН.

Як розповів заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, в березні середньодобова температура становить від +5 градусів і вище, але цей перехід відбувається поступово. У більшості областей - у третій декаді місяця, на півдні - у другій, а на півночі - наприкінці березня або навіть на початку квітня.

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В цілому, середня місячна температура повітря передбачається на рівні 1-7 градусів тепла.

Місячна кількість опадів прогнозується в межах норми - 30-60 мм, в Карпатах місцями - 71-107 мм.

Погода в Україні в перші дні весни 2024:

Прогноз погоди на 1 березня 2024
Прогноз погоди на 1 березня 2024 / Фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоди на 2 березня
Прогноз погоди на 2 березня / Фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоди на 3 березня
Прогноз погоди на 3 березня / Фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоди на 4 березня
Прогноз погоди на 4 березня / Фото: meteo.gov.ua

Прогноз на березень - що обіцяють погодні сайти

Узагальнений прогноз свідчить, що погода в Україні в березні очікується без значних коливань температури. Місяць буде досить хмарним і з регулярними, хоча і не сильними дощами.

Погода в березні на Заході України

Найтепліше буде на Закарпатті - там очікується багато сонця та мало дощів. Стовпчики термометрів вдень піднімуться вище +10 градусів, а іноді й більше +15. Вночі температура повітря знижуватиметься до +5... +6 градусів.

На Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Буковині, Хмельницькій області очікується +8...+10 градусів вдень та +3...+5 градусів вночі.

6-9 березня можливі нічні морози до -3 градусів.

З 10 по 13 березня погода погіршиться, пройдуть дощі, навіть з мокрим снігом. Оскільки температура повітря складе близько +8 градусів, сніг швидко розтане.

Далі очікується тиждень сонячної погоди, а потім дощі знову накриють регіон і триватимуть аж до квітня.

Якою буде погода на Півночі України

У Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Київській та Сумській областях зима спробує нагадати про себе після тижня теплої та сонячної погоди.

Значне похолодання очікується на Чернігівщині, Київщині та Сумщині. Вдень стовпчики термометрів покажуть 0-2 градуси тепла, у Сумській області - навіть до 2-3 градусів морозу. Вночі може бути мінус 4-5 градусів.

У Волинській, Рівненській, Житомирській областях синоптик прогнозує лише невелике зниження температури: з +8...+10 градусів до +3...+5 вдень і близько нуля вночі.

Далі температура повітря підвищиться та вирівняється у всіх областях і складе +6...+10 градусів вдень і +3...+5 вночі.

Дощі докучатимуть майже всю другу половину березня.

Погода в центральних регіонах - прогноз на березень 2024

У центральних областях погода буде помітно відрізнятися. Вінницька та Дніпропетровська області відчують справжню весну вже з перших днів березня: цілий тиждень вдень триматиметься температура +9...+12 градусів, вночі +2...+4. Без опадів.

Згодом трохи похолодає і почнуться дощі, але в другій половині місяця тепло повернеться. Однак теплий циклон принесе з собою зливи аж до кінця березня.

У Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях на початку березня буде сонячно, але прохолодно. Вдень стовпчики термометрів піднімуться не вище +7, а вночі очікуються заморозки до -4 градусів. Далі надовго прийде похмура погода, буде холодно та почнуться дощі з мокрим снігом.

Остаточно потеплішає до +10 вдень і +5 вночі лише у другій декаді березня.

Погода в березні 2024 на Сході України

Жителям Харківської, Донецької та Луганської областей варто готуватися до температурних гойдалок. Спочатку синоптик прогнозує п'ять-сім днів теплої та сухої погоди (вдень +7...+9 градусів і вночі +3...+4), а потім тиждень холодної. На Харківщині навіть вдень може бути 1-2 градуси морозу, а на Луганщині - 5-6 градусів морозу вночі. Місцями можливий дощ з мокрим снігом.

У другій половині березня дощі майже припиняться, а денна температура підвищиться до +8...+10 градусів.

Прогноз погоди для південних областей на березень 2024

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях і в Криму весна почнеться лише на початку квітня.

Температура повітря в березні складе +10...+12 градусів вдень і +4 ... + 6 градусів вночі - це для Півдня замало. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

Синоптик також прогнозує багато сильних і помірних дощів.

Як повідомляв Главред, метеоролог Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух прогнозувала, що погода в Україні навесні 2024 року буде досить теплою - в деяких регіонах температура повітря очікується на один-два градуси вище кліматичної норми. При цьому заморозки та опади у вигляді снігу також не виключені.

Також Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році.

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