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Вривається нова магнітна буря: Україну атакує 4-бальний шторм

Ангеліна Підвисоцька
6 лютого 2025, 03:51
62
Пік нової магнітної бурі очікується вже 7 лютого.
магнітна буря
Україну накриває нова магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну накриває нова магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря почалася 29 січня і вдарила з 3-бальною потужністю. Уже наступного дня її сила збільшилася до 5-ти балів. 1 лютого вдарила 6-бальна буря, після чого вона знову опустилася до 5-ти балів.

відео дня

3-5 лютого магнітна буря була на рівні 4-х балів. 6 лютого вона опустилася до 3-х балів.

Очікується, що наступного дня країну накриє 5-бальний шторм.

магнітна буря
Україну накриває нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 8 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 6 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 85%. Імовірність спалахів класу Х становить 20%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 109 сонячних плям.

Вривається нова магнітна буря: Україну атакує 4-бальний шторм
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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