Європу накриє потужний антициклон Elvira: яка погода буде в Україні

Ви дізнаєтеся:
- Яка погода буде в Україні 6 лютого
- Діденко дала пораду автомобілістам
У четвер, 6 лютого, потужний антициклон Elvira з центром над Північним морем зумовить суху погоду практично у всій Європі. Завдяки йому вологий циклон з атмосферними фронтами відійде далеко в Атлантику і за Скандинавію. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
"В Україні також у четвер переважатиме погода без істотних опадів, лише хвіст атмосферного фронту оклюзії спричинить невеликий сніг у західних областях", - каже синоптик.відео дня
У Криму, за її даними, також можливий сніг і мокрий сніг через вплив циклону з південного сходу.
Температура повітря найближчої ночі буде -3...-8 градусів, а завтра вдень стовпчики термометрів покажуть від 3 морозу до 2 градусів тепла.
Вітер завтра буде помірний, на півдні та сході України можливі пориви до 15-20 метрів на секунду.
"На дорогах зміцніла ожеледиця - будьте уважні до свого взуття, автомобільних шин, правил переходу дороги та швидкості руху", - попередила Наталка Діденко.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.
Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.
До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.
Вас також зацікавить:
- В Україну йде сніг і мороз: прогноз погоди на тиждень 4-7 лютого
- "-3...-7 градусів": Діденко назвала дату посилення морозів в Україні
- Морози посиляться: синоптик назвала дату потужного похолодання
Хто така Наталя Діденко
Наталка Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред