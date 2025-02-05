Європу накриє потужний антициклон Elvira: яка погода буде в Україні

Температура повітря найближчої ночі буде -3...-8 градусів, а завтра вдень стовпчики термометрів покажуть від 3 морозу до 2 градусів тепла.

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Європу накриє потужний антициклон Elvira / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яка погода буде в Україні 6 лютого

Діденко дала пораду автомобілістам

У четвер, 6 лютого, потужний антициклон Elvira з центром над Північним морем зумовить суху погоду практично у всій Європі. Завдяки йому вологий циклон з атмосферними фронтами відійде далеко в Атлантику і за Скандинавію. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"В Україні також у четвер переважатиме погода без істотних опадів, лише хвіст атмосферного фронту оклюзії спричинить невеликий сніг у західних областях", - каже синоптик. відео дня

У Криму, за її даними, також можливий сніг і мокрий сніг через вплив циклону з південного сходу.

Температура повітря найближчої ночі буде -3...-8 градусів, а завтра вдень стовпчики термометрів покажуть від 3 морозу до 2 градусів тепла.

Вітер завтра буде помірний, на півдні та сході України можливі пориви до 15-20 метрів на секунду.

"На дорогах зміцніла ожеледиця - будьте уважні до свого взуття, автомобільних шин, правил переходу дороги та швидкості руху", - попередила Наталка Діденко.

Рух антициклону Elvira / Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Хто така Наталя Діденко Наталка Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

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