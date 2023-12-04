Антициклон та холоднеча не відступають: в Україні вдарить 15 градусів морозу

Погода в Україні 5 грудня буде без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Івано-Франківській та Закарпатській області буде висока небезпека сходження снігової лавини. Синоптики оголосили 2 рівень небезпечності.
За даними синоптика Наталки Діденко, в Україні продовжить вирувати антициклон Dunja. Температура повітря вночі опуститься до 14 градусів морозу.
Погода 5 грудня
В Україні 5 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У західних та північних областях буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі у північних та більшості західних областей 5-10° морозу, на північному заході країни до 14° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму та на півдні Одещини 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.
Погода 5 грудня у Києві
У Києві 5 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день не прогнозують опадів. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні вдарить -15
За даними meteoprog, 5 грудня в Україні буде ожеледиця. Найнижча температура повітря буде на території Волинській області. Там температура повітря опуститься до -15...-2 градусів. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до -1...+5 градусів.
Погода в Україні в грудні
В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.
Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".
Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.
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