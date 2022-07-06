Вируватиме найсильніший шторм в Україні: синоптики попередили про новий циклон на Івана Купала

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні 6 липня принесе сильні дощі та грози. Як повідомляють синоптики, під час злив варто очікувати шквали та град в деякіх областях.

На Івана Купала частину країни покине спека, а атмосферний фронт пошириться по країні.

"6 липня у західних, вдень і в більшості північних та Вінницькій областях грози, в окремих районах значний дощ, град та шквали 15-20 м/сек (I рівень небезпеки, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в західних областях 6-го липня температура повітря знизиться до +22 +27 градусів.

На решті території спека триматиметься, однак на Івана Купала, 7 липня, у північних та центральних областях також ослабне спека. А ось на півдні і сході висока температура повітря залишиться.

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За даними синоптика, 6 липня вдень дощі та грози пройдуть у західних областях та у Вінницькій області. Увечері опади дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини, Київщини, Кіровоградщини.

На решті території України буде суха сонячна погода.

У Києві 6 липня варто очікувати найгарячіший день перед похолоданням. Вдень буде сухо і жарко, +32 +34 градуси. Увечері очікуються грозові дощі.

7-го липня температура повітря в Києві знизиться до +22 +24 градусів, вірогідні дощі та грози.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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