Аномалія і затяжне бабине літо: українців здивували прогнозом до грудня

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В Україні на початку вересня буде по-літньому тепло, температура в середньому + 26-27 градусів, розповіла кліматолог Світлана Бойченко.

Як підкреслила вона в інтерв'ю kp.ua, потім почнеться поступове зниження, і до кінця вересня небо затягнуть дощові хмари.

"З дощами і вітрами буде жовтень. Хоча в першій половині місяця прийде "бабине літо", яке може приємно затягнутися. Два тижні ртутний стовпчик термометра може триматися вдень на позначці + 18 градусів. І тільки до кінця жовтня він опуститься до + 10 і +7 градусів. У західних і північних областях буде прохолодніше, в південних - часом тепліше", - прогнозує кліматолог.

За її даними, в листопаді буде холодно і волого: "До середини місяця можна очікувати перших сніжинок. Хоча, скоріше, вони будуть схожі на мокрі білі пластівці, тому що у всіх регіонах ще будуть триматися "плюси". До кінця місяця їх вже змінять "мінуси".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.

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