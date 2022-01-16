УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Аномалія і затяжне бабине літо: українців здивували прогнозом до грудня

16 січня 2022, 05:02

На початку вересня в Україні буде по-літньому тепло, прогнозує Світлана Бойченко.

осінь, бабине літо, погода
/ pixabay.com

В Україні на початку вересня буде по-літньому тепло, температура в середньому + 26-27 градусів, розповіла кліматолог Світлана Бойченко.

Як підкреслила вона в інтерв'ю kp.ua, потім почнеться поступове зниження, і до кінця вересня небо затягнуть дощові хмари.

"З дощами і вітрами буде жовтень. Хоча в першій половині місяця прийде "бабине літо", яке може приємно затягнутися. Два тижні ртутний стовпчик термометра може триматися вдень на позначці + 18 градусів. І тільки до кінця жовтня він опуститься до + 10 і +7 градусів. У західних і північних областях буде прохолодніше, в південних - часом тепліше", - прогнозує кліматолог.

За її даними, в листопаді буде холодно і волого: "До середини місяця можна очікувати перших сніжинок. Хоча, скоріше, вони будуть схожі на мокрі білі пластівці, тому що у всіх регіонах ще будуть триматися "плюси". До кінця місяця їх вже змінять "мінуси".

читайте такожРекордна спека з "потопами": українці дізналися несподіваний прогноз на літо 2022

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.

Читайте ще:

viber
прогноз погоди Погода в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «Аномалія і затяжне бабине літо: українців здивували прогнозом до грудня». Дізнатися детальний прогноз погоди можна в розділі «Синоптик». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 13 січня: що не можна робити в день Маланки та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуПрикмети на 13 січня: що не можна робити в день Маланки та Старий Новий рік і як не потрапити в біду 4 речі, які псують будинок: від чого потрібно терміново позбутися4 речі, які псують будинок: від чого потрібно терміново позбутися Повня в січні 2022: що потрібно зробити в цей день, щоб уберегтися від бідПовня в січні 2022: що потрібно зробити в цей день, щоб уберегтися від бід Maruv образі спокусливої лялечки показала ідеальну фігуруMaruv образі спокусливої лялечки показала ідеальну фігуру Який напій допоможе відновити кишечник - відповідь нутриціологаЯкий напій допоможе відновити кишечник - відповідь нутриціолога
06:01

Шоколадна вишня і полуничний блонд: наймодніше фарбування волосся 2022, що надихає

05:02

Аномалія і затяжне бабине літо: українців здивували прогнозом до грудняВідео

04:44

Проїзд у громадському транспорті різко подорожчав: де українці платять найбільшеВідео

04:17

Знахідка для дачника та квітникаря: як використовувати лушпиння від насіння

03:50

Привернете багато бід: чому жінкам не можна носити одяг чоловікаВідео

Реклама
03:15

Лікар-дієтолог назвала головну користь бобових та розповіла, як їх правильно готувати

02:46

Солістка KAZKA приголомшила результатами схуднення: скільки скинула зіркаВідео

02:14

Лікарка перерахувала продукти, що продовжують молодістьВідео

01:47

Шевченко може зіграти проти РФ: Зеленський покликав екстренера збірної в УкраїнуВідео

01:16

Леся Нікітюк шокувала сумами, які витрачає в салонах краси

00:51

Прикмети на 16 січня: що не можна робити в день Гордія і як не потрапити в бідуВідео

00:19

Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2022: Дівам – фінансові труднощі, Водоліям – втрати, Рибам - зрадаВідео

15 січня, субота
23:42

Епідеміологи назвали найефективніші маски від COVID-19Відео

23:26

Підвищення пенсій: українці віком 70+ отримуватимуть по 3000 грнВідео

23:14

У ДТП під Києвом загинула 11-річна дівчинка: батько не пропустив фуруВідео

22:41

Українці за три дні допомогли купити будинок родині погорільців з Вінниччини, де загинув хлопчикВідео

22:12

"Картки на їжу": українцям назвали терміни запровадження продуктових чеківВідео

21:59

Послизнулась, летіла 200 м між деревами і билася головою - деталі трагедії в КарпатахВідео

21:16

Водій, який побив перехожого в Києві, потрапив до СІЗО

21:10

У хакерській атаці на Україну знайшли білоруський слід: в РНБО розкрили деталіВідео

Реклама
20:40

Вдарила 4-річного сина ножем: у Києві затримали п'яну горе-матір

20:36

Продовжить сон на годину: диво-компонент для висипання, який є в кожному будинку

19:57

Понад 30 гривень за буханець: українцям назвали нову ціну батона і "українського"Відео

19:51

Росія намагається виправдати своє вторгнення: в МЗС Британії попередили УкраїнуВідео

19:48

Вітер зламав дерево, а воно вбило водія: ураган у Києві став смертельнимВідео

19:30

У Євросоюзі запропонували вдарити санкціями по знаменитостях РФ через ПутінаВідео

19:30

Чому Україна ризикує стати другою АлбанієюПогляд

19:04

Рекордні за 20 років опади засипали станцію Академік Вернадський триметровим шаром снігу-фотоФотоВідео

18:47

РФ перекидає Іскандери до кордонів України - CITВідео

18:31

У пір'ї та з розставленими ногами: Лорак показала, як їй не терпиться повернутися до України

18:26

У МОЗ розповіли, як проходить коронавірус в Україні і назвали терміни пікової активностіВідео

17:55

Газова криза у Європі та умова Росії: Москва оголосила про готовність накрутити постачання газуВідео

17:53

Доставка газу: українцям пояснили, як знизити платіжки та чи можна не платитиВідео

17:52

Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус: що відомо про самопочуття митрополитаВідео

17:45

У моду на 2022 рік входять чудові жіночі джинсові костюми, в яких життя стане яскравішимФотоВідео

17:37

Завалить глибокими заметами: Україну атакує потужний удару стихіїВідео

17:32

У Дніпрі на чоловіка обрушилася стріла крана з бетонною плитоюВідео

17:00

Одеса у вогні: в області спалахнула масштабна пожежаВідео

16:49

"Будемо це робити в останній момент": в ОП розповіли, чому Україна не готується до вторгнення РФВідео

16:39

Смертельне сходження: на Говерлі загинула туристка, є постраждаліВідео

Реклама
16:33

"200 тис. випадків на добу, кожен 20-й лікарні": лікар дав прогноз по Дельтакрону в УкраїніВідео

16:23

Ініціатива Зеленського щодо перемовин з Байденом та Путіним: у Білому домі зробили заявуВідео

15:55

РФ боїться ракет: у США запропонували озброїти Україну БМП Bradley і ЗРК StingerВідео

15:30

В українських супермаркетах різко подорожчають пакети - залишилося кілька тижнівВідео

15:29

Вторгнення РФ і екологічна катастрофа в Україні: розвідка оголосила про витік хімікатів на Донбасі

15:24

США підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну - НуландВідео

15:14

Пенсії суддям злетіли в 56 разів більше, ніж звичайним українцям: у чому причинаВідео

14:45

Харківська поліція викликала ветерана "Азову" на допит за запитом РФ

14:18

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: обвинуваченим у катастрофі загрожує до 15 років в'язниціВідео

14:09

Посадили на візок і повезли: під Харковом лікарі кілометр тягнули пацієнта до машини швидкої допомоги

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти