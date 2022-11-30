Вдарить мороз -14: в Україну йде значне похолодання, огорне снігопад

Синоптик розповів про те, що перший зимовий місяць буде багатим на опади.
Погода в Україні буде морозною до середини грудня. Як зазначає народний синоптик Станіслав Щедрін, морозна погода на території України приблизно протримається до 10-12 грудня.
Після 12 грудня в Україну повернеться комфортна і не дуже зимова погода.
На території України, за винятком півдня, денна температура повітря опуститься до -2 -4 градусів морозу, нічна - до -7 -14 градусів нижче нуля.
"У той же час опади припиняться і переважатиме малохмарна і суха погода. Десь до 10-12 грудня, а далі знову прийде потепління", - розповів Щедрін.
Він також розповів про те, що після 10-12 грудня в країні стане куди тепліше. Вдень повітря прогріється до +3, на півдні - до + 9 градусів.
Крім того, синоптик розповів про те, що перший зимовий місяць буде багатим на опади.
"Ближче до Нового року температура дещо може впасти, проте несильно - до +2 -4° ночами і до +3 -3° вдень, можливий мокрий сніг", - поділився зимовим прогнозом експерт.
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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
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