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Вдарить мороз -14: в Україну йде значне похолодання, огорне снігопад

30 листопада 2022, 18:53

Синоптик розповів про те, що перший зимовий місяць буде багатим на опади.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні буде морозною до середини грудня. Як зазначає народний синоптик Станіслав Щедрін, морозна погода на території України приблизно протримається до 10-12 грудня.

Після 12 грудня в Україну повернеться комфортна і не дуже зимова погода.

На території України, за винятком півдня, денна температура повітря опуститься до -2 -4 градусів морозу, нічна - до -7 -14 градусів нижче нуля.

"У той же час опади припиняться і переважатиме малохмарна і суха погода. Десь до 10-12 грудня, а далі знову прийде потепління", - розповів Щедрін.

Він також розповів про те, що після 10-12 грудня в країні стане куди тепліше. Вдень повітря прогріється до +3, на півдні - до + 9 градусів.

Крім того, синоптик розповів про те, що перший зимовий місяць буде багатим на опади.

"Ближче до Нового року температура дещо може впасти, проте несильно - до +2 -4° ночами і до +3 -3° вдень, можливий мокрий сніг", - поділився зимовим прогнозом експерт.

Карта погоди

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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