В Україні вдарять морози: синоптик назвав терміни і найнижчі температури

Погода в Україні – синоптик розповів, як довго протримаються морози/ pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Україні у перший день зими, 1 грудня, відзначається посиленням морозів. Такі низькі температури протримаються не менше, ніж тиждень

Загалом морозна погода може триматися до 10 днів. Про це розповів керівник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо, що в перший день зими початок дійсно зимовий. І така морозна погода, крім півдня нашої країни, протримається щонайменше тиждень, до 10 днів", – повідомив Білик.

За словами синоптика, морози будуть не дуже сильними, вночі температура опускатиметься максимум до -10 градусів.

"Морози не дуже сильні, в межах 5-10 градусів вночі, вдень в межах 1-5 градусів. Надалі погодні погоди будуть змінюватися", – розповів він.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 1 грудня буде дуже противною. Місцями стовпчики термометрів опустяться до 16 градусів морозу, а перші дні зими принесуть сніг і крижаний дощ. Про це свідчать дані прогнозу метеосайту Ventusky.

У той же час народний синоптик Станіслав Щедрін зазначав, що погода в Україні буде морозною до середини грудня. Після 12 грудня в Україну повернеться комфортна і не дуже зимова погода.

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