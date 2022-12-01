Тріскучі морози та сильні опади: 3 області України атакує шторм

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні буде дуже морозною. Як повідомляють синоптики, незабаром українці відчують на собі справжню зимову погоду.

Як зазначає начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, пише НВ, весь перший місяць зими буде не надто холодним і сніжним, як і в останні 30 років.

Він зазначив, що в грудні в західних областях, Вінницькій, Житомирській середньомісячна температура буде на градус-півтора вище норми, на решті території — в межах норми.

2 грудня в Україні очікується сніг та мокрий сніг.

"Початок грудня - перша декада грудня будуть невеликі опади переважно у вигляді дощу на півдні і снігу і мокрого снігу в північній частині. Коливання температур протягом доби від + 5 до -5", - додав він.

При цьому в північній частині країни на початку грудня буде дещо прохолодніше, 3-8 градусів морозу, на північному сході - до 9-10 градусів морозу вночі.

Такими будуть мінімальні температури. А максимальні - близько нуля, 1-5 градусів морозу в північних регіонах, на півдні до 3-4 градусів тепла.

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За даними Укргідрометцентру, у південно-західних областях 2 грудня очікується сніг, вдень - з дощем, місцями ожеледь. На решті території без істотних опадів.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах у західних та північних областях, а на сході та південному сході місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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