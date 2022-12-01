Україну накриє крижаний дощ і вдарить сильний мороз

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні 1 грудня буде дуже противною. Місцями стовпчики термометрів опустяться до 16 градусів морозу, а перші дні зими принесуть сніг і крижаний дощ.

Як свідчать дані прогнозу метеосайту Ventusky, 1 грудня, снігопади ймовірні в Чернігівській області.

Увечері того ж дня, невеликий сніг може піти в західних областях.

Вранці 2 грудня, опади охоплять значну територію України. Крижаний дощ прогнозується в Києві та області, в центрі країни, Одеській та Чернівецькій областях. У західних областях очікується сніг.

Увечері того ж дня крижаний дощ продовжиться в Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях. У Західному регіоні опади скоротяться, але місцями можливий сніг.

3 грудня на більшій частині України опадів не очікується. Тільки в Рівненській, Тернопільській та частині Житомирської областей може сніжити.

До вечора цього дня, локальні снігопади ймовірні місцями тільки в центрі і на півдні України. На решті території - без опадів.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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