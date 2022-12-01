УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Україну накриє крижаний дощ і вдарить сильний мороз

1 грудня 2022, 02:10

Вранці 2 грудня, опади охоплять значну територію України.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні 1 грудня буде дуже противною. Місцями стовпчики термометрів опустяться до 16 градусів морозу, а перші дні зими принесуть сніг і крижаний дощ.

Як свідчать дані прогнозу метеосайту Ventusky, 1 грудня, снігопади ймовірні в Чернігівській області.

Увечері того ж дня, невеликий сніг може піти в західних областях.

Вранці 2 грудня, опади охоплять значну територію України. Крижаний дощ прогнозується в Києві та області, в центрі країни, Одеській та Чернівецькій областях. У західних областях очікується сніг.

Карта погоди

Увечері того ж дня крижаний дощ продовжиться в Житомирській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях. У Західному регіоні опади скоротяться, але місцями можливий сніг.

3 грудня на більшій частині України опадів не очікується. Тільки в Рівненській, Тернопільській та частині Житомирської областей може сніжити.

Карта погоди

До вечора цього дня, локальні снігопади ймовірні місцями тільки в центрі і на півдні України. На решті території - без опадів.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте також:

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:10

Україну накриє крижаний дощ і вдарить сильний мороз

01:35

Військовий експерт спрогнозував, коли ЗСУ отримають потужні системи ППО SAMP-TВідео

01:00

Гороскоп на тиждень 5-11 грудня 2022: Рибам - несподіванки і нерви, а Скорпіонам - розмови

00:51

Прикмети на 1 грудня: ці 3 речі ніколи не можна робити в перший день зими, щоб не втратити грошіВідео

00:51

Смачніше нічого не придумати: 2 супер простих рецепта з крабових паличок на Новий рік 2023Відео

Реклама
00:20

РФ готується до кількох великих ракетних ударів по Україні – Sky NewsВідео

00:10

"Накрила артилерія": ЗСУ ліквідували "продажного начальника міліції" в ТокмакуВідео

30 листопада, середа
23:56

"З'їдає" рак: відомого футболіста терміново госпіталізувалиВідео

23:50

Гороскоп на завтра 1 грудня: Діви відкриють бізнес, а Скорпіони зловлять удачу за хвіст

23:45

Олена Зеленська підкорила стильним вбранням на зустрічі з королем Чарльзом IIIВідео

23:24

Іван Яковина. Путіну заборонили погрожувати світу ядерною бомбоюВідеоблоги

23:23

Зеленський пояснив, коли може закінчитися війна в УкраїніВідео

22:43

Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народуВідео

21:52

Застави за Павелка і Запісоцького внесли за рішенням президії УАФ, до якої вони входять - журналіст

21:39

1+1 покаже документальний проєкт, присвячений українським жінкам на війні

21:38

Розлучення змінило Степаненко до невпізнання: як виглядає 69-річна колишня Петросяна

21:30

У мережі з'явилося фото дорослої дочки Тома Круза

21:24

"Приїжджайте в Україну і побачите все самі": Зеленський поставив на місце Маска через "формулу миру"Відео

21:16

Росія втратила 200 тисяч військових на війні в Україні - ПодолякВідео

21:13

Ще один "голуб миру": Повалій пообіцяла багато "любові" росіянам

Реклама
21:02

"Навесні почнеться сафарі": військовослужбовець розповів план-мінімум ЗСУ на зимуВідео

20:38

Інтернет Starlink можна купити і легко встановити в Україні: чому дітище Маска у всіх на слуху

20:32

Найгарніший новорічний манікюр 2023 френч, який зачарує всіх навколоФото

20:26

Гороскоп на грудень 2022 для Водоліїв: великі доходи, таємний роман та удачаВідео

20:20

Прикмети на 2 грудня: які 2 речі не можна робити в цей день, щоб не накликати бідуВідео

20:11

Мішель Андраде розповіла про труднощі у відносинах

20:01

"На прикладі Медведчука": Україна може обміняти попів церков МП на військовихВідео

19:44

Андрій Данилко розповів, як Наталія Сумська рятує його під час блекауту

19:20

Чому Симоньян лякає росіян ГаагоюПогляд

19:18

"Я ніколи б не назвав це число": Арестович озвучив реальні втрати України на війніВідео

19:15

Гороскоп на грудень 2022 для Козерогів: обман, таємниця і подарунки ВсесвітуВідео

19:12

Щоб ґаджет не "помер" після вимкнення світла: як продовжити роботу ноутбука на Windows від батареї

19:07

"Буде чисто наступальна операція": яку роль Енергодар зіграє у звільненні Криму - КарасьВідео

18:53

Вдарить мороз -14: в Україну йде значне похолодання, огорне снігопадВідео

18:44

"Хоче захопити Київ, завершити війну на своїх умовах і втекти зі столиці": військовий описав плани ПутінаВідео

18:32

Зірка легендарного "Один вдома" розповів про серйозні травми під час зйомок

18:31

Голосував за війну: заступник голови Держдуми РФ володіє в Україні енергетичними об'єктамиВідео

18:31

"Попереду ще цілий рік жорсткої війни": військовий про те, як будуть розвиватися події на фронтіВідео

18:11

"Чесно кажучи, я думала, що помру": Лопес "засвітила" деталі розставання з АффлекомВідео

17:46

Дімопулос виправдалася за "бенкет під час чуми"

Реклама
17:37

"Хотіли усі разом зґвалтувати доньку": житель Козачої Лопані розповів, як окупанти знущалися з його сім’їВідео

17:28

Столтенберг назвав умову та час вступу України до НАТОВідео

17:03

Зброя, рублі і книги, що прославляють Росію: СБУ провела обшуки у колишнього нардепа МураєваВідео

16:59

Надя Дорофєєва похвалилася ніжками в міні-спідниці і показала своє барвисте мистецтво

16:51

"Хочуть нас закошмарити": військовий розповів, навіщо Росія готує масові ракетні удариВідео

16:47

"Їй точно 54?": зірка Рятувальників Малібу показала моложаве тіло у відвертій білизні

16:33

Проблеми з верховенством права: Єврокомісія рекомендувала заморозити передачу Угорщини 7,5 млрд євроВідео

16:21

У посольстві України в Мадриді стався вибух, МЗС терміново посилює безпеку закордонних відомствВідео

16:17

Втратила 45 кг: Ратаковскі наближається до аннорексії

16:11

Наступ може бути не тільки з Білорусі: в ГУР розповіли, де знову може відбутися вторгненняВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти