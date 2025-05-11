Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська хрестила доньок-близнючок

Коротко:
- На початку травня Ліза Глінська хрестила піврічних доньок
- Кулінар показала, як пройшов обряд
Українська кондитерка і переможниця "МастерШеф-2" Ліза Глінська вперше стала мамою в жовтні 2024 року. Вона народила доньок-близнюків Поліну і Соломію.
Їхню появу Глінська приховувала два місяці - хотілося побути наодинці зі своїм щастям без сторонніх очей. Нещодавно у своєму блозі в Instagram кондитерка повідомила, що Поліна і Соломія пройшли обряд хрещення.
Щаслива мама опублікувала низку знімків із доньками, чоловіком і гостями, які були запрошені на таїнство. Також Глінська повідомила, що хрещення відбулося тиждень тому - 3 травня.
"3 травня! Важливий день, свято для нашої родини. Хрещення наших маленьких крихіток - Поліни і Соломії ", - підписала знімки Ліза Глинська. У коментарях підписники кондитера бажають малятам щасливого і безхмарного життя.
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Хто така Ліза Глінська?
Єлизавета Глінська - кондитер, переможниця 2 сезону кулінарного реаліті-шоу "МайстерШеф". Навчалася у французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, де вивчала кулінарію і кондитерське мистецтво. З'являється на телебаченні у якості кулінарного експерту та судді (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МайстерШеф-9", "МайстерШеф. Професіонали" та ін.). Авторка майстер-класів з кондитерського мистецтва та кулінарних книжок. Відкрила власну школу кондитерського мистецтва GL.
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