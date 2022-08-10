'Років 20 цій фотографії': Галкін розчулив мережу архівним фото з Аллою Пугачовою

Галкін розчулив мережу архівним фото з Пугачовою / instagram.com/maxgalkinru

Відомий російський гуморист Максим Галкін, який відразу виступив проти війни в Україні, зачарував шанувальників милим архівним фото з дружиною Аллою Пугачовою. Чорно-білий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На фото він 26-річний, Аллі Пугачовій тоді було 53 роки. Вона стала за його спиною.

"Років 20 цієї фотографії, її зробив відомий литовський фотограф (ім'я зараз випало з голови — вибачте). Ось так він нас побачив", — підписав знімок гуморист.

Галкін розчулив мережу архівним фото з Пугачовою / instagram.com/maxgalkinru

Галкін також розповів, що йому довелося на кілька днів покинути кохану і він вже скучив за своєю алеєю.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань.

Також з Галкіним стали в масовому порядку розривати рекламні контракти.

Крім того, його звільнили з Першого каналу, де шоумен працював останні п'ять років ведучим програми "Сьогодні ввечері".

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