Зірка популярного серіалу застрелив матір і планував замах на Джастіна Трюдо

Райан Грентем з серіалу Рівердейл вбив свою матір і планував замах на Трюдо / imdb.com

Канадський актор Райан Грентем, який отримав популярність завдяки ролям в серіалах Рівердейл і надприродне, а також фільмах Воображаріум доктора Парнаса і Щоденник Слабака, був визнаний винним у скоєнні вбивства другого ступеня. Про це повідомляє CBC.

24-річний Грентем застрелив свою матір, 64-річну Барбару Уайт, в потилицю, коли та грала на фортепіано. На наступний день актор взяв з собою три пістолети, 12 коктейлів Молотова та іншу амуніцію, сів в автомобіль і відправився в Оттаву, де планував убити прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

По дорозі до котеджу Рідо Грентем передумав вбивати політика, і вирішив вчинити акт масового публічного насильства з подальшим самогубством. Однак і цей план він не втілив в життя. Замість цього він здався поліції Ванкувера.

У суді демонструвалося відео, яке актор зняв через годину після вбивства матері - на ньому було знято тіло Уайт, а також зізнання Грентема. Вищий суд Британської Колумбії визнав актора винним у вбивстві другого ступеня, що передбачає покарання у вигляді довічного терміну ув'язнення у в'язниці. Прохання про умовно-дострокове звільнення він зможе подати не раніше ніж через 17-18 років після оголошення вироку.

Серед ймовірних причин скоєння Грентемом вбивства називають клінічну депресію актора. У звітах судового психіатра говориться, що Райан Грентем убив свою матір, щоб уберегти її від видовища тих злочинів, які він планував вчинити.

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