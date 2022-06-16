56-річна Сінді Кроуфорд блиснула немеркнучою красою в міні-шортах

Супермодель залишається "супер", як і раніше .
Супермодель, акторка і одна з найкрасивіших жінок ХХ століття за версією Playboy Сінді Кроуфорд залишається бажаною і вельми гарячою навіть у свої елегантні 56 років.
За життям американської красуні в Instagram стежать 6.5 мільйонів передплатників, і на таку величезну аудиторію модель не боїться показувати себе і в ідеальних образах для світських заходів, і в "домашньому" вигляді.
І те, і інше вдається Кроуфорд з вражаючою красою та легкістю. Нещодавно в соціальних мережах з'явилися знімки з відпустки моделі у Французькій Рив'єрі.
На фото вона позує в чорному бікіні, поверх якого надіті міні-шортики і вільна сорочка, на голові - ковбойський капелюх. У такому вигляді Кроуфорд зробила два знімки - на одному вона позує в обіймах чоловіка, ресторатора і колишнього манекенника Ренді Гербера, на іншому модель фотографує себе в дзеркало у ванній кімнаті.
"Непоганий початок літа ❤️", - підписала кадри супермодель.
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Раніше 41-річна Періс Хілтон показала ніжки в божевільній блискучій сукні, суцільно всипаній кристалами і блискітками, на концерті в Лос-Анджелесі.
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