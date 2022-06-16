Тіна Кароль привітала покійного чоловіка з річницею весілля: "Ми вічність"

Співачка ніжно і трепетно зберігає пам'ять про коханого.
Українська співачка Тіна Кароль у день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром, показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.
15 червня 2008 року відбулося вінчання артистки та її коханого в Києво-Печерській Лаврі. У 2022 році пара могла б відзначити 14 річницю шлюбу - агатове весілля.
Однак цьому не судилося збутися - через 5 років після весілля Євген Огір помер у 32-річному віці від раку шлунка. Кароль виховує від покійного чоловіка єдиного сина Веніаміна.
У день одруження з коханим співачка показала фото з їхнього весілля - закохані стоять рука об руку, демонструючи обручки. Знімок Тіна Кароль підписала: "Ми вічність. Знаю, що дивишся".
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Раніше українська співачка Наталія Могилевська заінтригувала шанувальників великими змінами - артистка розповіла, що прийняла "найкрасивіше рішення у своєму житті".
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