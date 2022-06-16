Тіна Кароль привітала покійного чоловіка з річницею весілля: "Ми вічність"

Тіна Кароль показала весільне фото з Євгеном Огіром / tinakarol.com

Українська співачка Тіна Кароль у день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром, показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.

15 червня 2008 року відбулося вінчання артистки та її коханого в Києво-Печерській Лаврі. У 2022 році пара могла б відзначити 14 річницю шлюбу - агатове весілля.

Однак цьому не судилося збутися - через 5 років після весілля Євген Огір помер у 32-річному віці від раку шлунка. Кароль виховує від покійного чоловіка єдиного сина Веніаміна.

У день одруження з коханим співачка показала фото з їхнього весілля - закохані стоять рука об руку, демонструючи обручки. Знімок Тіна Кароль підписала: "Ми вічність. Знаю, що дивишся".

Тіна Кароль привітала покійного чоловіка Євгена Огіра з річницею весілля / instagram.com/tina_karol

читайте також59-річна Демі Мур засвітилася в обіймах нового коханця з "диявольським почуттям гумору"

Раніше українська співачка Наталія Могилевська заінтригувала шанувальників великими змінами - артистка розповіла, що прийняла "найкрасивіше рішення у своєму житті".

Інші новини: