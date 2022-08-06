Зірка Національної збірної України з футболу Артем Довбик вперше став батьком

25-річний футболіст показав перші фото новонародженої дитини.
Український футболіст, член Національної збірної України Артем Довбик у перший раз став батьком. Первістка спортсмену подарувала його дружина Юлія Черненко.
Радісною новиною він поділився на своїй сторінці в Instagram. У пари народилася донька, яку назвали Кірою. Малятко з'явилося на світ другого серпня. Однак молоді батьки вирішили почекати деякий час, перш ніж поділитися зі світом своїм щастям.
Довбик виклав зворушливі знімки з дружиною і новонародженою імовірно з виписки з пологового будинку. На них він вперше показав маленьку доньку.
"02.08.2022 в наше життя прийшла Кіра❤️❤️❤️", - написав футболіст у соцмережах.
Артем Довбик та Юлія Черненко знайомі ще зі школи. У 2020 році пара поєдналася узами шлюбу.
Раніше четверта дружина Андрія Макаревича, журналістка, бізнесвумен, гід і фотограф родом з Києва Ейнат Кляйн поділилася з шанувальниками кумедними подробицями з життя чотиримісячного Ейтана Макаревича - сина музиканта.
Також, через 2 місяці після народження первістка, пікантну фотосесію в нижній білизні показала американська співачка і бізнесвумен барбадоського походження Ріанна.
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