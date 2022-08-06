Зірка Національної збірної України з футболу Артем Довбик вперше став батьком

Артем Довбик став батьком - у футболіста народилася донька / instagram.com/tema_dovbyk

Український футболіст, член Національної збірної України Артем Довбик у перший раз став батьком. Первістка спортсмену подарувала його дружина Юлія Черненко.

Радісною новиною він поділився на своїй сторінці в Instagram. У пари народилася донька, яку назвали Кірою. Малятко з'явилося на світ другого серпня. Однак молоді батьки вирішили почекати деякий час, перш ніж поділитися зі світом своїм щастям.

Довбик виклав зворушливі знімки з дружиною і новонародженою імовірно з виписки з пологового будинку. На них він вперше показав маленьку доньку.

"02.08.2022 в наше життя прийшла Кіра❤️❤️❤️", - написав футболіст у соцмережах.

Артем Довбик та Юлія Черненко знайомі ще зі школи. У 2020 році пара поєдналася узами шлюбу.

Раніше четверта дружина Андрія Макаревича, журналістка, бізнесвумен, гід і фотограф родом з Києва Ейнат Кляйн поділилася з шанувальниками кумедними подробицями з життя чотиримісячного Ейтана Макаревича - сина музиканта.

Також, через 2 місяці після народження первістка, пікантну фотосесію в нижній білизні показала американська співачка і бізнесвумен барбадоського походження Ріанна.

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