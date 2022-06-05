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Україна у важкому матчі мінімально програла Уельсу

5 червня 2022, 20:57

На превеликий жаль, збірна України в гостях мінімально (0:1) поступилася у фіналі плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2022 збірній Уельсу.

Україна
Україна / УАФ

Після того, як українські футболісти у відмінному стилі (та ще й на чужому полі) обіграли шотландців в першому матчі плей-офф за вихід на Чемпіонат світу-2022 в Катарі, їм випало грати з іншими представниками Великобританії - збірною Уельсу.

І збірна України з перших хвилин кинулася приборкувати "червоних драконів". І на третій хвилині вже трапився гол. Зінченко гарматно бахнув зі штрафного, але арбітри обламали радість. Джеймс отримав "гірчичник" за розмови в стінці. І судді наказали перебивати штрафний. А удар Малиновського воротар з чудовим коньячним прізвищем Хеннессі заблокував намертво.

На 9-й хвилині він же ледь не отримав м'яч за комірець після подачі Циганкова з правого флангу - але невеликий рикошет завадив голу.

На 12-й хвилині Забарний пасом-"цукеркою" вивів на простір Яремчука. І той міцно вдарив з меж штрафного майданчика, але Хеннессі опинився на місці.

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На 28-й хвилині Циганков на межі положення "поза грою" отримав пас Яремчука на лівому фланзі штрафного майданчика, але м'яч толком не обробив і не влучив у дальній кут.

А на 34-й хвилині стався дуже безглуздий привіз. Тим більше образливий, що його вчинив лідер українців - Ярмоленко. Бейл ліниво, як би знехотя, з лівого флангу подав зі штрафного, а українець головою зрізав м'яч повз Бущана - 0:1.

Після перерви, вже на 48 - й хвилині, інший зірковий гравець Уельсу, Ремзі, реально пробачив українців - бо дуже криво вдарив у дотик після прострілу з лівого флангу від Мура.

На 55-й хвилині Миколенко вдався відмінний простріл зліва на ближній кут. Циганков пробив у Хеннессі, а потім м'яч просто влетів у Яремчука, але далі відкотився повз ворота.

На 65-й хвилині Малиновський відмінно розгойдав суперника перед чужим штрафним майданчиком, а потім потужно пробив - але повз праву штангу.

На 76-й хвилині в справу вступив Бущан. І реально врятував українців від голу після удару Бейла, який відмінно зловив пас з лівого флангу.

Наставник українців кинув у бій джокера - Артема Довбика. Тут рвонув на тисячу, як на п'ятсот. І Хеннессі на 84-й хвилині якимось дивом потягнув потужний удар Довбика головою після навісу Миколенка.

Залишок матчу українці провели в атаках, але, на жаль, не досягли успіху

0:1 - збірна України програє збірній Уельсу.

Автор: Єгор Бунін
футбол ЧС-2022 новини спорту
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