Зірка "Людей Ікс" розповіла про свою важку хворобу і непросту операцію

Американська акторка і модель Олівія Манн повідомила, що в неї діагностували рак молочної залози.

https://glavred.net/stars/zvezda-lyudey-iks-rasskazala-o-svoey-tyazheloy-bolezni-i-neprostoy-operacii-10550249.html Посилання скопійоване

Олівія Манн розповіла про своє онкологічне захворювання / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот із відео

Відома голлівудська акторка і модель Олівія Манн (відома за роллю у фільмі "Люди-Ікс: Апокаліпсис") повідомила про те, що у неї діагностували рак молочної залози і вона перенесла подвійну мастектомію. Про це повідомляє британський таблоїд Мirror.

43-річна актриса розповіла про своє захворювання, перенесені операції та розмістила фотографії з лікарняної палати.

"У мене діагностували рак грудей. Я сподіваюся, що, поділившись цим, зможу допомогти іншим знайти розраду, натхнення і підтримку на їхньому власному шляху", - почала свою розповідь Олівія.

відео дня

Акторка пояснила, що потай боролася з хворобою кілька місяців і провела багато діб у лікарні.

"У лютому 2023 року я пройшла генетичний тест, який робить аналіз на наявність 90 генів раку, включно з BRCA - найвідомішим геном раку молочної залози. Тієї ж зими в мене була негативна мамограма. Через два місяці у мене діагностували рак грудей", - розповіла Манн.

Актриса повідомила, що за останні десять місяців перенесла чотири операції і провела дуже багато днів на лікарняному ліжку.

"Я дізналася про рак, його лікування і гормони більше, ніж могла собі уявити. Дивно, але я плакала тільки двічі. Думаю, у мене не було часу плакати. Моя увага звузилася. Я записав свої емоції, які, як мені здавалося, заважали мені зберігати ясну голову", - підсумувала Манн.

Хто така Олівія Манн? Ліза Олівія Манн - американська актриса, комедіантка, модель, телеведуча і письменниця, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що британська співачка Адель таємно вийшла заміж вдруге. Артистка стала на публіці називати свого бойфренда, спортивного агента Річа Пола, своїм чоловіком.

Також стало відомо, що Г'ю Джекман розійшовся з дружиною, актрисою Деборрою-Лі Фернесс, після 27 років шлюбу. Колишнє подружжя зробило офіційну заяву про причини їхнього розставання.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.