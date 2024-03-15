УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Зірка "Людей Ікс" розповіла про свою важку хворобу і непросту операцію

Дмитро Відоменко
15 березня 2024, 10:50
Американська акторка і модель Олівія Манн повідомила, що в неї діагностували рак молочної залози.
Манн
Олівія Манн розповіла про своє онкологічне захворювання / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот із відео

Відома голлівудська акторка і модель Олівія Манн (відома за роллю у фільмі "Люди-Ікс: Апокаліпсис") повідомила про те, що у неї діагностували рак молочної залози і вона перенесла подвійну мастектомію. Про це повідомляє британський таблоїд Мirror.

43-річна актриса розповіла про своє захворювання, перенесені операції та розмістила фотографії з лікарняної палати.

"У мене діагностували рак грудей. Я сподіваюся, що, поділившись цим, зможу допомогти іншим знайти розраду, натхнення і підтримку на їхньому власному шляху", - почала свою розповідь Олівія.

відео дня

Акторка пояснила, що потай боролася з хворобою кілька місяців і провела багато діб у лікарні.

"У лютому 2023 року я пройшла генетичний тест, який робить аналіз на наявність 90 генів раку, включно з BRCA - найвідомішим геном раку молочної залози. Тієї ж зими в мене була негативна мамограма. Через два місяці у мене діагностували рак грудей", - розповіла Манн.

Актриса повідомила, що за останні десять місяців перенесла чотири операції і провела дуже багато днів на лікарняному ліжку.

"Я дізналася про рак, його лікування і гормони більше, ніж могла собі уявити. Дивно, але я плакала тільки двічі. Думаю, у мене не було часу плакати. Моя увага звузилася. Я записав свої емоції, які, як мені здавалося, заважали мені зберігати ясну голову", - підсумувала Манн.

Хто така Олівія Манн?

Ліза Олівія Манн - американська актриса, комедіантка, модель, телеведуча і письменниця, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що британська співачка Адель таємно вийшла заміж вдруге. Артистка стала на публіці називати свого бойфренда, спортивного агента Річа Пола, своїм чоловіком.

Також стало відомо, що Г'ю Джекман розійшовся з дружиною, актрисою Деборрою-Лі Фернесс, після 27 років шлюбу. Колишнє подружжя зробило офіційну заяву про причини їхнього розставання.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини шоу бізнесу лікарня
Реклама

Головне за день

Росія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - Ліпсіц

Росія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - Ліпсіц

12:00 Ексклюзиви
"Залп у 130 ракет": військовий експерт попередив про масований удар РФ

"Залп у 130 ракет": військовий експерт попередив про масований удар РФ

11:57 Україна
Обвал лінії фронту: у Зеленського назвали дві головні умови

Обвал лінії фронту: у Зеленського назвали дві головні умови

11:51 Україна
Всі головні новини

Популярне

Відмовлюся від королівських обов'язків : Кейт Міддлтон прийняла рішення - інсайдер 47982

"Відмовлюся від королівських обов'язків": Кейт Міддлтон прийняла рішення - інсайдер

Загроза для України: Путін після виборів може видати важливий указ - полковник ЗСУ 6895

Загроза для України: Путін після виборів може видати важливий указ - полковник ЗСУ

Україну накриває снігопад: у двох областях синоптики попереджають про небезпеку 6452

Україну накриває снігопад: у двох областях синоптики попереджають про небезпеку

Матвієнко розкрила прізвище доньки від Мірзояна: Навіть я цього не очікувала 6138

Матвієнко розкрила прізвище доньки від Мірзояна: "Навіть я цього не очікувала"

Останні новини

12:00

Росія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - ЛіпсіцЕксклюзив

11:57

"Залп у 130 ракет": військовий експерт попередив про масований удар РФ

11:51

Обвал лінії фронту: у Зеленського назвали дві головні умови

11:49

Закопав однією фразою: принц Вільям висловився про Кейт Міддлтон

11:47

"Так ганебно "мочать": експерт пояснив, як пожежі на НПЗ б'ють по режиму Путіна

У Росії гарно палає: Україна уразила вже третину найбільших російських НПЗ – ГончарУ Росії гарно палає: Україна уразила вже третину найбільших російських НПЗ – Гончар
11:45

Розлучений Тищенко засвітився з колишньою дружиною

11:44

Почалось з 14 століття: чому в чоловіків і жінок ґудзики на одязі з різних боків

11:37

Бронь від мобілізації: люди яких професій і чи зможуть "відкупитися"

11:27

Одеса - під ракетним ударом РФ, у місті лунають вибухи: перші подробиці

Реклама
10:52

Китайський гороскоп на 16 березня: Тигр - неповага, Півень - великий успіх

10:52

Ситуація загострилася, окупантам перекинули резерви: у ЗСУ назвали напрямок

10:50

Зірка "Людей Ікс" розповіла про свою важку хворобу і непросту операцію

10:50

"Проукраїнська позиція": відомий ведучий розповів про зрадницю Марченко

10:49

Виростуть моментально: експерти назвали 5 овочів, які потрібно садити в березні

10:42

Під Калугою чотири дрони ГУР атакували НПЗ: спалахнула потужна пожежа - ЗМІВідео

10:00

"З вами": Пугачова відреагувала на відео Могилевської про обстріл Кривого Рогу

09:54

Війна в Україні може затягнутися на роки: експерт дав тривожний прогноз

09:48

"Подарунок" у вигляді додаткового стажу: хто має право і як допоможе з пенсією

09:42

Медведєв опублікував російську "формулу миру": в ISW пояснили наміри Кремля

09:13

Майбутнє Росії: розпад чи консервація?Погляд

Реклама
08:45

Трьом бригадам терміново перекинули резерви: РФ проривається на сході – Сирський

08:33

Результат війни буде вирішено навесні та влітку: Боррель звернувся до США через Україну

07:58

Окупанти прорвалися на двох напрямках: в ISW назвали небезпечні ділянки фронту

07:41

"У нас є ядерна зброя": Макрон відповів на погрози Путіна

06:48

Вночі в Україні лунали вибухи: що відомо про наслідки атаки дронів

06:33

Масштаби вражають: як у РФ знищується нафтопереробкаПогляд

06:30

Як прибрати бруд із паперових шпалер: дуже дивний, але робочий спосіб

05:55

Україну накрила нова магнітна буря: "врізав" майже 6-бальний шторм

05:49

Як відмити верх кухонних шаф: засіб, який відчистить увесь пил і бруд

05:20

Через удари по НПЗ у РФ ввели заборону на вивезення бензину: експерт про наслідки атак

04:45

"2 місяці битимемо по тилах окупантів": Кузан сказав, що змінить ситуацію на фронті

04:00

Зовсім притиснуло: син Анастасії Заворотнюк пішов на підробіток

03:20

Єдиний вихід для України: експерт розповів, як захиститись КАБів

02:45

Невістка-стриптизерка Наташі Корольової несподівано заступилася за свекруху

02:12

4 знаки зодіаку, яким слід триматися подалі від золота

01:40

Яку роль відводять США Україні після війни: експерт назвав три ключові пунктиВідео

00:29

Одне суворе правило: дружина Дауні-молодшого розкрила секрет ідеального шлюбу

14 березня, четвер
23:50

Соліст "Тік" показав фанатам свою юну доньку-красуню

23:37

Відверто про інтим та кризи: Тишкевич розкрила подробиці шлюбу з Томусяком

23:02

Усе у вогні, є загиблі та постраждалі: "шахед" влучив у житловий будинок на ВінниччиніФото

Реклама
22:51

Чого найбільше бояться голуби: як позбутися настирливих птахів

22:46

Дали кілька годин на евакуацію: повстанці анонсували масовану атаку на РФ

22:42

Зухвалий Девід Бекхем показав шикарний прес у басейні

22:27

Самовар сичить, перекриваючи шторм, Або не вірте росіянамПогляд

22:22

Наталка Денисенко екстрено скасувала виступи через хворобу - що сталося

22:19

Невпізнанний: у мережі з'явилося фото Джекі Чана, який сильно постарів

22:02

"Ми ніколи не підемо в наступ": Макрон розповів про посилку військ в Україну

21:52

"Ми зазнаємо великих жертв": Охлобистін зробив прогноз для росіян

21:18

Сергій Стерненко. Шок і страх у Бєлгороді, Путін вимагає переговорівВідеоблоги

21:14

У НАТО дали оцінку втратам російської армії в Україні: їхня кількість підскочила

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Свята
Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУкраїнська мова з АвраменкомСпорт з Анітою ЛуценкоУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти