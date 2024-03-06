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Хвора Шеннон Доерті шокувала історією про бійку з колегою по "Беверлі-Гіллз"

Дмитро Відоменко
6 березня 2024, 21:57
Відома американська актриса Шеннен Доерті розповіла, як побилася із зіркою серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Дженні Гарт.
Доерті, Келлі
Шеннон Доерті, виявляється, билася з колегою Дженні Гарт / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот із відео

Відома американська акторка Шеннон Доерті (яка зараз бореться з онкологічною хворобою) згадала, як під час зйомок у 1990-ті серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" побилася зі своєю колегою - акторкою Дженні Гарт (виконавицею ролі Келлі). Про це пише журнал People.

Як зізналася знаменитість, на знімальному майданчику панувала не надто комфортна атмосфера. Якщо чоловіки-актери ще сяк-так ладнали між собою, то дівчата - ні. Одного разу між Шеннон і Дженні навіть стався конфлікт, який швидко переріс у бійку,

Як згадала Доерті, у Гарт була дивна звичка смикати штани членів знімальної групи. Шеннен вирішила у відповідь зіграти з колегою злий жарт і оголосила про день "піднятих спідниць". За словами актриси, вона підійшла до Гарт і задерла їй спідницю.

відео дня

Та у відповідь не на жарт розлютилася. Між актрисами почалася сильна бійка - та так, що іншим членам знімальної команди довелося їх розбороняти.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що британська співачка Адель таємно вийшла заміж вдруге. Артистка стала на публіці називати свого бойфренда, спортивного агента Річа Пола, своїм чоловіком.

Також стало відомо, що Г'ю Джекман розійшовся з дружиною, актрисою Деборрою-Лі Фернесс, після 27 років шлюбу. Колишнє подружжя зробило офіційну заяву про причини їхнього розставання.

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