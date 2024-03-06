Хвора Шеннон Доерті шокувала історією про бійку з колегою по "Беверлі-Гіллз"

Відома американська актриса Шеннен Доерті розповіла, як побилася із зіркою серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Дженні Гарт.

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Шеннон Доерті, виявляється, билася з колегою Дженні Гарт / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот із відео

Відома американська акторка Шеннон Доерті (яка зараз бореться з онкологічною хворобою) згадала, як під час зйомок у 1990-ті серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" побилася зі своєю колегою - акторкою Дженні Гарт (виконавицею ролі Келлі). Про це пише журнал People.

Як зізналася знаменитість, на знімальному майданчику панувала не надто комфортна атмосфера. Якщо чоловіки-актери ще сяк-так ладнали між собою, то дівчата - ні. Одного разу між Шеннон і Дженні навіть стався конфлікт, який швидко переріс у бійку,

Як згадала Доерті, у Гарт була дивна звичка смикати штани членів знімальної групи. Шеннен вирішила у відповідь зіграти з колегою злий жарт і оголосила про день "піднятих спідниць". За словами актриси, вона підійшла до Гарт і задерла їй спідницю.

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Та у відповідь не на жарт розлютилася. Між актрисами почалася сильна бійка - та так, що іншим членам знімальної команди довелося їх розбороняти.

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