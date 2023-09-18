Адель таємно вдруге вийшла заміж - ЗМІ

Адель називає Річа Пола на публіці своїм чоловіком.

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Адель та Річ Пол таємно одружилися - ЗМІ / колаж: Главред, фото: instagram.com/adele

Британська співачка Адель під час своїх виступів не тільки співає на сцені, але і спускається в зал, де любить перекинутися парою слів з шанувальниками. Під час однієї з таких розмов артистка проговорилася, що тепер вона - заміжня дама.

Це сталося в Лас-Вегасі на вихідних. Адель завела кумедну бесіду з фанаткою, яка запропонувала співачці вийти за неї заміж.

Артистка вирішила підіграти їй і чи то жартома, чи то серйозно заявила: "Ні, я не можу вийти за тебе. Я гетеросексуальна, дорогенька, і сьогодні тут мій чоловік. Я навіть не хочу пробувати. Я з Річем! Ти божевільна, залиш мене в спокої".

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Ця бесіда потрапила на відео, яке активно поширюють по фанатським акаунтам Адель в TikTok. Шанувальники і ЗМІ впевнені, що співачка випадково проговорилася, що зв'язала себе узами шлюбу зі своїм бойфрендом, спортивним агентом Річем Полом, з яким зустрічається з 2021 року.

Адель вже не раз відзначала, що готова створити сім'ю з Полом - вийти заміж і народити дітей. Від попереднього шлюбу з Саймоном Конеккі у неї вже є 11 річний син.

Дивіться "відеозізнання" Адель у новому шлюбі:

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