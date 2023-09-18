Адель таємно вдруге вийшла заміж - ЗМІ

Британська співачка Адель під час своїх виступів не тільки співає на сцені, але і спускається в зал, де любить перекинутися парою слів з шанувальниками. Під час однієї з таких розмов артистка проговорилася, що тепер вона - заміжня дама.
Це сталося в Лас-Вегасі на вихідних. Адель завела кумедну бесіду з фанаткою, яка запропонувала співачці вийти за неї заміж.
Артистка вирішила підіграти їй і чи то жартома, чи то серйозно заявила: "Ні, я не можу вийти за тебе. Я гетеросексуальна, дорогенька, і сьогодні тут мій чоловік. Я навіть не хочу пробувати. Я з Річем! Ти божевільна, залиш мене в спокої".
Ця бесіда потрапила на відео, яке активно поширюють по фанатським акаунтам Адель в TikTok. Шанувальники і ЗМІ впевнені, що співачка випадково проговорилася, що зв'язала себе узами шлюбу зі своїм бойфрендом, спортивним агентом Річем Полом, з яким зустрічається з 2021 року.
Адель вже не раз відзначала, що готова створити сім'ю з Полом - вийти заміж і народити дітей. Від попереднього шлюбу з Саймоном Конеккі у неї вже є 11 річний син.
Дивіться "відеозізнання" Адель у новому шлюбі:
@adeleslittleloveee adele calls rich, her husband during weekend 27 || the way i made this video yesterday>> @adeleslittleloveee?? #adele30#adele25#adele21#adele19#adele#adele#adeleadkins#adelelaurieblueadkins#adelefans#adelefan#daydreamers#daydreamer#adelesongs#adelesong#songs#song#foryoupage#fypage#foryou#4up#fyp#trending#xyzbca#omgpage#viral#edit#weekendswithadele#adeleslittleloveee#weekend27#week27 @Adele Access ♬ original sound - adeleslittleloveee??
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